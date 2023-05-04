Мошенники шантажировали парня нюдсами. В итоге он сам развёл их на деньги

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Baza рассказала
о случае, который произошёл с 20-летним Денисом (имя изменено). Он получил в телеграме сообщение от некой Даши, она показала ему его же нюдсы и стала шантажировать: если он не отправит ей 6 тысяч рублей, фотографии будут залиты в интернет.
Денис смекнул, что мошенников-шантажистов можно наказать. Он вспомнил, что недавно его уже пытались обмануть: дали логин и пароль от криптовалютного кошелька, для вывода денег с которого нужно закинуть деньги. На этом кошельке мёртвым грузом лежало около 570 долларов в крипте.
Смекалистый паренёк передал логин и пароль Даше, объяснив, как это работает. Она перекинула туда примерно 15 долларов, которые моментально улетели на какой-то другой адрес анонимному получателю. Мошенники начали названивать, угрожая слить фотографии и обвинить парня в педофилии. Его знакомые и в самом деле вскоре получили порцию нюдсов, но Дениса это не смутило, он оказался не из стеснительных.