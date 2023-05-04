Мошенники шантажировали парня нюдсами. В итоге он сам развёл их на деньги

Александр

Фото: Unsplash

Baza рассказала о случае, который произошёл с 20-летним Денисом (имя изменено). Он получил в телеграме сообщение от некой Даши, она показала ему его же нюдсы и стала шантажировать: если он не отправит ей 6 тысяч рублей, фотографии будут залиты в интернет.

Денис смекнул, что мошенников-шантажистов можно наказать. Он вспомнил, что недавно его уже пытались обмануть: дали логин и пароль от криптовалютного кошелька, для вывода денег с которого нужно закинуть деньги. На этом кошельке мёртвым грузом лежало около 570 долларов в крипте.

Смекалистый паренёк передал логин и пароль Даше, объяснив, как это работает. Она перекинула туда примерно 15 долларов, которые моментально улетели на какой-то другой адрес анонимному получателю. Мошенники начали названивать, угрожая слить фотографии и обвинить парня в педофилии. Его знакомые и в самом деле вскоре получили порцию нюдсов, но Дениса это не смутило, он оказался не из стеснительных.
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Комментарии

+4679
Carter_Mayers
Вот бы парню или мужику взрослому из-за такого переживать. Да вообще пофиг, пусть сливают, это же не фотки какого-нибудь Безоса или Маска. А простого чела и шантаж тут вообще очень сомнительная штука
2 часа назад в 18:43
#
tellurian
+5095
tellurian
Снова ресурс в таблоид превращается 🤦‍♂️
2 часа назад в 18:55
#
+968
Grealex
Пришлось погуглить. Зато теперь знаю, что такое нюдсы. А по русски например «обнаженка» нельзя написать? Я может совсем древний, но статья-то для всех.
час назад в 19:17
#
+605
Paspartu Grealex
Это ещё повезло, что дикпики гуглить не пришлось
час назад в 19:22
#
Disney
+197
Disney
Показал всем х*й))
час назад в 20:07
#
+8
OnVoG
Че за дичь? У Кузнецова снова фигня приключилась. Его нюдсы куда-то слили?
35 минут назад
#
+149
lokky OnVoG
Его нюдсы никому даже даром не нужны))
15 минут назад
#
+8
OnVoG
Где главный редактор? Зачем здесь эта помойка? Для чего тут такие новости? Этой шняги и так в интернете полно. Кузнецов озабоченный?
34 минуты назад
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+149
lokky OnVoG
Он получил нюдсы Дениса (имя изменено) и внезапно кончил))
14 минут назад
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Konstantin Bulatnikov
+169
Konstantin Bulatnikov
Кузнецов молоток, рабавляет и веселит...
4 минуты назад
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