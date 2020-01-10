Если вы используете браузер Forefox — срочно обновите его прямо сейчас. В приложении была обнаружена настолько критическая уязвимость, что даже правительство США настоятельно рекомендует установить последнюю версию в обязательном порядке.



Министерство внутренней безопасности призывает пользователей срочно обновить браузер до последней версии. Власти сообщают, что найденная уязвимость нулевого может быть использована для перехвата доступа к операционной системе.





«Mozilla выпустила обновления для устранения уязвимости в Firefox и Firefox ESR. Она может быть использована злоумышленниками для получения контроля над системой», — Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).



Mozilla сообщила о том, что уже зафиксировала попытки использования эксплоита. Они были направлены на пользователей криптовалют. Это уже не первая уязвимость, которая была направлена на владельцев «крипты». Ранее устраненная получила название «уязвимость путаницы типов», она была нацелена на пользователей Coinbase. ZDNet сообщает, что хакерская группа уже пыталась заразить сотрудников криптобиржи с помощью электронной почты с фишинговыми ссылками.



Версия Firefox для iOS не пострадала, поскольку это всего лишь оболочка для движка браузера WebKit от Apple. Это означает, что независимо от того, какой браузер вы используете на iPhone или iPad, это будет на самом деле Safari.





