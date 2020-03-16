



Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к своему контенту для всех пользователей. Об этом сообщает сайт ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы. Не оплачивая подписку можно будет посмотреть сериалы «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо», «Учителя», «Бихэппи», «Мертвое озеро», «Секта» и другие.

«С 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями холдинга "Газпром-медиа", будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру. Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным», — сообщили в пресс-службе.



Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота Okkobro, который выдаёт промокод пакета подписок “Оптимум” на 14 дней бесплатно всем тем, кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение остаться дома. Чтобы воспользоваться ботом, нужно написать @OkkoBro_bot в Telegram или отправить слово “okkobro” в личные сообщения официальной группы



Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота Okkobro, который выдаёт промокод пакета подписок “Оптимум” на 14 дней бесплатно всем тем, кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение остаться дома. Чтобы воспользоваться ботом, нужно написать @OkkoBro_bot в Telegram или отправить слово “okkobro” в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK

«Мы желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что Okkobro поднимет настроение пользователям, планы которых отменились из-за карантина, а фильмы, сериалы и лекции Okko помогут провести время с пользой и удовольствием», — рассказала енеральный директор Okko Яна Бардинцева.



Раccказав боту об отменившихся планах и приложив фото, подтверждающее факт нахождения дома (это может быть селфи, любой предмет домашнего обихода или даже питомец), пользователь получит промокод на 14 дней бесплатного пакета подписок “Оптимум”. После ввода промокода пользователю откроется доступ к 25 000 единиц контента, в том числе эксклюзивной премьере Okko «(Не)идеальный мужчина», лауреату премии «Оскар» «Паразиты», четвёртому сезону сериала «Мистер Робот», лекциям TED, концертам классической музыки, мультсериалам, мультфильмам и множеству других развлекательных и образовательных программ.





