Роскомнадзор предложил обязать российских операторов связи бесплатно предоставлять абонентам услугу «родительского контроля». Об этом сообщается в письме замглавы Роскомнадзора Владимира Логунова, направленному в Минцифры, Аналитический центр при Правительстве РФ и АНО «Цифровая экономика».
Логунов также предложил привлечь общественный организации к популяризации этой услуги и запустить программу по информированию о ней россиян. По его словам, сейчас пользователей услуги «родительского контроля» очень мало, например, у одного из операторов большой четвёрки якобы не более 600 человек.
У гендиректора аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, другие данные: эта услуга пользуется определенным спросом, но не более чем у 10% абонентов. В сентябре 2020 года Роскачество проводило опрос: среди 879 респондентов, являющихся родителями, 24% используют родительский контроль для отслеживания детей младше 7 лет, а 35% — от 7 до 15 лет.
У МТС услуга «родительского контроля» стоит 3 рубля в день, а у «МегаФона» 5 рублей в день. Она позволяет узнавать местоположение ребёнка, видеть историю его перемещений и уровень заряда смартфона, а также ограничивать запуск тех или иных приложений. Эксперты считают, что перевод этой услуги в разряд бесплатных приведёт к росту цен на связь для всех абонентов, в том числе тех, кому не нужен «родительский контроль».
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