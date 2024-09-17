Отвечать на звонки по объявлениям стало опасно — могут увести все деньги





Пикабушник vasa48 рассказал о случае, который недавно произошёл с его знакомой. Её пытался обокрасть телефонный мошенник, причём они даже не до конца поняли, что именно он сделал.



Девушка выставила в интернете объявление о продаже гаража за 100 тысяч рублей, ей позвонил человек, который представился Дмитрием и предложил внести предоплату в качестве доказательства серьёзности намерений. Ему были нужны гарантии, которые он решил получить с помощью видеозвонка. Он позвонил через мессенджер, но не стал показывать себя и каким-то образом уболтал девушку, чтобы она включила трансляцию экрана. После этого ей пришло уведомление от «Сбербанк Онлайна», но нет — не о переводе средств на чужой счёт, а о зачислении 118 тысяч рублей на её собственный.



Дмитрий заявил, что ошибочно перевёл со своей карты «Альфа-Банка» лишнюю сумму, и попросил девушку отправить ему разницу, но не через «Сбер», а любой другой банк (якобы такие условия у «Альфа-Банка»). Она заподозрила неладное и попросила его обратиться за возвратом в банк, на что он начал «жёсткий психологический прессинг: от — вы честная и порядочная, до — приеду, убью». Девушка прервала разговор и позвонила другу, чтобы спросить, не обманывают ли её.







vasa48 предположил, что после получения денег от девушки мошенник обратится в банк и отменит свой перевод, но комментаторы пояснили, что банк отказал бы в такой просьбе. Постепенно прояснилось, что произошло на самом деле.



Мошенник видел трансляцию экрана со смартфона жертвы, поэтому смог перехватить SMS-код для входа в «Сбербанк Онлайн». Поскольку переводы с нового устройства блокируются, он создал в чужом аккаунте накопительный счёт, присвоил ему название «Альфа банк ··8577» и перевёл туда деньги с основного счёта. Уведомление, которое увидела девушка, в реальности было не о том, что кто-то перевёл ей деньги из «Альфа-Банка», а о том, что с одного её счета деньги были переброшены на другой. Именно поэтому мошенник просил её не заходить в «Сбербанк Онлайн» — чтобы она не увидела это движение средств. Если бы она послушалась Дмитрия и перевела ему деньги из другого банка, она бы их лишилась, поскольку на самом деле он не прислал ей ни копейки.



Подписаться на iGuides в Telegram , чтобы узнать обо всем первым