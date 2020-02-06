На одном из специализированных сайтов было обнаружено объявление о продаже данных клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Сообщается, что в базе содержатся данные более 1,2 миллиона клиентов МФО таких, как «Быстроденьги», «Займер», «еКапусту», «Лайм» и «Микроклад» и других.В «пробнике» базы около 800 записей, которые включают ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. Продавец не раскрывает информацию о названиях МФО. Журналисты РБК обзвонили клиентов из «пробника» и выяснили, что те обращались в одну из микрофинансовых организаций, входящих в топ-10 на рынке. Все опрошенные контактировали с МФО в период с 2017 по конец 2019 года. Часть базы содержит уже неактуальные номера телефонов, а некоторые участники сообщили, что никогда не обращались за займами.«Быстроденьги» сравнили «пробник» со своей базой и сообщили, что уровень совпадения составляет 33%, но не по всем параметрам. В микрофинансовой организации «Займер» начато оперативное служебное расследование в связи с возможной утечкой персональных данных клиентов. «Микроклад» сообщил, что в пробной части нет данных его клиентов. Остальные крупные МФО пока воздержались от комментариев.