





Пользователи испытывают сложности с доступом к сервисам Google. Неполадки связывают с Google Kubernetes Engine — серверным движком, который используется как самой компанией Google, так и её многочисленными партнёрами.Судя по жалобам в соцсетях, которые зафиксировал DownDetector, в настоящее время полностью или частично не работают некоторые игровые и музыкальные сервисы, игровые магазины, а также мессенджеры. Проблемы испытывают Spotify, Snapchat, Discord, Last.fm, Steam, Uplay, Origin, EA и популярные онлайн-игры (Apex Legends, Rocket League, World of Tanks и другие).Обычно такие неполадки устраняют в течение часа, но никогда заранее неизвестно, сколько времени уйдёт на то, чтобы найти и починить неработающее оборудование или софт.