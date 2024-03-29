Проблемы с Samsung Pay и Mir Pay активизировали мошенников. Будьте осторожны!

Александр



Компания Samsung приняла решение закрыть платёжный сервис Samsung Pay в РФ, что привело к повышению активности интернет-мошенников. Они обзванивают потенциальных жертв, спрашивают, каким смартфоном пользуется тот или иной человек, и если выясняется, что у него Samsung — начинают обработку.

Злоумышленник заявляет, что из-за закрытия Samsung Pay в России доступ к деньгам будет заблокирован, а чтобы этого не произошло, нужно перевести их на специальный счёт (конечно же, зарегистрированный на подставное лицо). Если жертва не слышала новости о Samsung Pay, ей предлагают зайти в интернет и поискать свежие публикации, после прочтения которых доверие к звонящему должно вырасти.

Мошенники также могут использовать информацию об удалении Mir Pay из «Play Маркета». В этом случае они после недолгой беседы присылают жертве ссылку, по которой якобы можно установить обновлённую версию приложения, а на деле это оказывается вирус-стилер, перехватывающий платёжные данные. Чтобы было проще отважиться на установку этого приложения, жертве сообщают, что старая версия скоро перестанет работать.

Ещё один вариант, к которому могут прибегать злоумышленники — установка софта для удалённого доступа к смартфону. Якобы это необходимо для перенастройки Samsung Pay или Mir Pay с целью сохранения бесконтактных платежей, а в действительности преступник под каким-нибудь предлогом попросит положить смартфон экраном вниз и будет быстро выводить к себе все деньги из банковских приложений.

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Комментарии

samOsebe
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samOsebe
если у лохов нет ума, то пусть умнеют за свой счёт.
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