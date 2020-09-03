«Законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов. Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут. Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно», — пояснили в Минфине.







Министерство финансов указало, что продажи подержанных вещей одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%. Обязанность по начислению и уплате возлагается на продавца. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минфин.Продажи C2C (от человека к человеку) продолжают расти. Сообщается, что их количество увеличилось почти вдвое. В 2017 году зафиксировали 90 миллионов сделок на сумму 295 миллиардов рублей, а в 2019 году их количество составило 177 миллионов на сумму 568 миллиардов рублей. Более 60% сделок приходится на подержанные вещи, а 29% продавцов предлагают новые вещи. Об этом говорится в исследовании Data Insight и Avito.Сумма налогов со сделок C2C в 2019 году могла бы составить более 76 миллиардов рублей. Согласно налоговому кодексу, продажа имущества со сроком владения более 3 лет налогом не облагается.Минфин пояснил, что в большинстве случаев при продаже поддержанных вещей на электронных площадках, таких как Avito или «Юла», граждане освобождаются от налога, если владели вещью больше трех лет. Помимо этого, доход от продажи поддержанных вещей обычно меньше, чем сумма, которая была потрачена при их покупке, а это значит, что такие сделки не могут облагаться налогом.Напомним, в начале июня Минкомсвязь предложила подключить «Авито», ЦИАН и «Авто.ру» к госуслугам. В ведомстве полагали, что такая инициатива позволит снизить уровень мошенничества на этих платформах. Похожий проект запущен на Avito при участии мэрии Москвы, в его рамках можно зарегистрироваться на платформе с помощью портала mos.ru.