



Заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов представил презентацию, в которой рассказывается о работе типичных телефонных мошенников. Эти люди звонят гражданам, обычно представляясь службой поддержки «Сбера» или другого банка, и стараются обманными путями завладеть чужими средствами.



Каждый день мошеннический call-центр совершает от 3 до 7 тысяч звонков, примерно 50% потенциальных жертв отвечают на звонки и около 1% разговоров завершается успешно для мошенников. Выручка такого call-центра составляет примерно 1 миллион долларов в месяц, а его сотрудники зарабатывают от 70 до 3000 долларов в неделю в зависимости от своего опыта и удачливости. Средняя численность call-центра — 20 человек.



Если раньше мошенники звонили в основном из мест заключения, где уже отбывали наказание (но не заранее, а за другие преступления), то теперь этот бизнес «декриминализировался», и call-центры могут размещаться в офисных зданиях. Например, недавно в Москве была пресечена деятельность мошенников, которые базировались в офисе под вывеской юридической конторы примерно в ста метрах от одного из судов. Возможно, на это повлияло то, что весной 2021 года в России был принят закон, предусматривающий блокировку телефонных номеров, использующихся лицами, которые содержатся в СИЗО и колониях.







