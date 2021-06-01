Заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов представил презентацию, в которой рассказывается о работе типичных телефонных мошенников. Эти люди звонят гражданам, обычно представляясь службой поддержки «Сбера» или другого банка, и стараются обманными путями завладеть чужими средствами.
Каждый день мошеннический call-центр совершает от 3 до 7 тысяч звонков, примерно 50% потенциальных жертв отвечают на звонки и около 1% разговоров завершается успешно для мошенников. Выручка такого call-центра составляет примерно 1 миллион долларов в месяц, а его сотрудники зарабатывают от 70 до 3000 долларов в неделю в зависимости от своего опыта и удачливости. Средняя численность call-центра — 20 человек.
Если раньше мошенники звонили в основном из мест заключения, где уже отбывали наказание (но не заранее, а за другие преступления), то теперь этот бизнес «декриминализировался», и call-центры могут размещаться в офисных зданиях. Например, недавно в Москве была пресечена деятельность мошенников, которые базировались в офисе под вывеской юридической конторы примерно в ста метрах от одного из судов. Возможно, на это повлияло то, что весной 2021 года в России был принят закон, предусматривающий блокировку телефонных номеров, использующихся лицами, которые содержатся в СИЗО и колониях.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Ну что вы, это не мы. Это всё «ОНИ»!!!
И очень хочется увидеть «таких» специалистов сидящих на нарах с компьютером и гарнитурой на голове, а вокруг вертухаев, которые «якобы» ничего не видят. И спросить, а как же так, господа хорошие ?! 🤨🤨🤨
Это конечно такой трындец что слов просто нет
Но пару раз было, что работал в Photoshop (голову напрягать не нужно) и общался с ними больше часа, слегка над ними издеваясь, но чтобы не догадались.
Логика была такая — чем дольше болтают со мной, тем меньше народу разведут. Да и мне не скучно)
Они отвечают :да
А потом кладу телефон на стол и накрываю кастрюлей. И бью поварешкой со всей дури по кастрюле.
И спрашиваю, а Таак?