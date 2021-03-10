



Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов связи блокировать телефонные номера, используемые в местах заключения и лишения свободы. Они смогут вычислять эти номера по геолокации.



Кроме того, руководства региональных управлений ФСИН смогут передавать операторам связи перечень нелегально используемых номеров. Ранее у операторов не было законных оснований для блокировки, даже если поступали сведения о том, что номера используются с нарушением законодательства. Ежегодно ФСИН изымает у заключённых и подозреваемых около 5 тысяч телефонов, но значительная часть средств связи всё равно остаётся в исправительных учреждениях и изоляторах.



Осенью 2020 года «Сбербанк» подсчитал, что примерно половина мошеннических звонков совершается из мест лишения свободы. Известно, что в некоторых колониях и СИЗО под присмотром администраций организованы call-центры, каждый из которых совершает около 100 тысяч звонков в месяц и «зарабатывает» в среднем по 75 миллионов рублей. В 2020 году ущерб от их действий составил 1,8 миллиарда рублей.







