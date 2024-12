Раскрыта мошенническая схема с колонками и телевизорами «Яндекса»

Пикабушник PolarF0X рассказал, как мошенники наживаются на продаже умных колонок и телевизоров «Яндекса». Эта схема, по его словам, возможна благодаря попустительству «Яндекса» — компания якобы знает о проблеме, но не устраняет её. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Схема действует следующим образом. Когда какой-нибудь человек выкладывает на онлайн-барахолке объявление о продаже колонки «Яндекса», ему начинают массово писать с просьбой сфотографировать или написать DID (device ID) или серийный номер устройства, объясняя тем, что это нужно для проверки, не являться ли колонка подписочной. Дело в том, что «Яндекс» продаёт некоторые устройства дешевле или раздаёт их бесплатно с условием оплаты подписки, такой гаджет привязан к аккаунту, а если перестать платить, он становится неработоспособным.Как только мошенник получит DID, он распечатывает стикер с этим номером и клеит его на другое устройство, которое как раз было приобретено по подписке. Затем он продаёт это устройство, покупатель проверяет DID на сайте «Яндекса», видит, что нет ограничений и долгов, а через какое-то время оно неожиданно перестаёт работать. Обращение в «Яндекс» не помогает, поддержка объясняет, что нужно оплачивать подписку, но проблема в том, что она дороже обычной и привязана к аккаунту, к которому у пользователя нет доступа.Проблема усугубляется тем, что при проверке DID нет информации о том, какой модели принадлежит этот идентификатор. Из-за этого мошенник может взять бесподписочный DID от дешёвой колонки и «присвоить» его более дорогой модели, а то и вовсе телевизору.