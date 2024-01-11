Раскрыта схема воровства денег под предлогом собеседования для удалённой работы

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В «Тинькофф — Журнале» рассказана история про относительно свежую мошенническую схему. Ведущему подкаста «Схема» Алексею Малахову предложили поработать удалённо, и всё выглядело вполне реалистично, но на самом деле платить ему не собирались, вместо этого злоумышленники хотели похитить его средства, причём довольно изощрённо.



Алексею позвонил спам-робот с предложением об удалённой работе, он оставил заявку и через несколько минут с ним связалась девушка. Она представилась сотрудницей рекрутингового агентства, задала несколько вопросов и сообщила, что ему нужно установить на свой смартфон Skype или Zoom, чтобы пообщаться со специалистом, который подберёт подходящую вакансию.



Алексей поставил Zoom, ему позвонила другая девушка, снова задала примерно те же вопросы, что и предыдущая, а затем перезвонила в Zoom и предложила поискать вакансии в банке «Тинькофф», где за удалённую работу на начальном этапе якобы платят от 20 тысяч рублей в месяц. Дальше начался хитрый развод: Алексею было предложено зайти в настройки приложения и включить там несколько опций (якобы для записи разговора, но на самом деле этой манипуляцией он предоставил бы собеседнику возможность видеть всё происходящее на экране его смартфона).



Алексей сделал как ему велят, после чего мошенница попросила запустить приложение «Тинькофф» и найти в нём раздел с вакансиями. Она продиктовала последовательность нажатий — они вели к кнопке, которая делает видимыми все данные банковской карты (номер, срок действия и защитный код). Мужчина понял, что его пытаются надурить, он сообщил об этом собеседнице и распрощался с ней.



Расчёт мошенников был на то, что незнающий или невнимательный человек нажмёт на нужную им кнопку, и тогда к ним попадут сведения, позволяющие совершать в интернете покупки за его счёт. Многие интернет-магазины не запрашивают код из SMS для той карты, с которой ранее уже приобретались товары.



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