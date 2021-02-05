Google выпустила срочное обновление для браузера Chrome под номером 88.0.4324.150. В нём помимо всего прочего устранена уязвимость, которая могла активно использоваться злоумышленниками. Апдейт уже доступен пользователям на Windows, Mac и Linux.
Google не предоставит конкретных подробностей об уязвимости CVE-2021-21148 до тех пор, пока большинство пользователей не обновит браузер. Издание ZDNet отмечает, что 24 января группа анализа угроз Google раскрыла хакерскую кампанию, которая, по-видимому, частично полагалась на обнаруженный эксплоит. Сообщается, что поддерживаемые правительством хакеры из Северной Кореи создали блог, чтобы заманить в свою сеть исследователей компьютерной безопасности и заразить вредоносным ПО их оборудование.
Независимо от подробностей рекомендуется в срочном порядке установить последнюю версию Chrome с исправлением для уязвимости. Как правило, браузер обновляется автоматически, но вы можете обновить его вручную. Для этого откройте меню и перейдите в «Справка» > «О браузере Google Chrome».
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