Россиянку 26 раз обманул в интернете один и тот же человек
Александр Кузнецов —
Полиция задержала мошенницу, которая приставала к людям в соцсетях и предлагала услуги ясновидения. Она жила в Оренбуржской области, но орудовала дистанционно в разных российских регионах.
Одной из жертв мошенницы стала 62-летняя жительница Кирова. В середине декабря ей написала некая «баба Нина», которая сообщила о наведённой порче и предложила услуги по её снятию. В общей сложности к концу февраля она провела 26 обрядов, каждый из которых кировчанка оплачивала отдельно. Жертва обмана влезла в долги и кредиты на два миллиона рублей, но так и не почувствовала никаких улучшений в своей жизни. Она заподозрила, что её обманули, и обратилась в полицию.
Мошенницей оказалась 55-летняя жительница города Бугуруслан Оренбургской области. В её задержании участвовали полицейские из 5-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области, а также сотрудники Росгвардии из Бугуруслана. Ясновидящей вменяется мошенничество в особо крупном размере, она заключена под стражу в ожидании суда, а полицейские устанавливают её причастность к подобным преступлениям в отношении жителей ещё нескольких регионов.
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Комментарии
+343
Не жалко! Пусть дальше разводят, деньги лишние значит есть.
час назад в 19:51
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Что за мультик? )
44 минуты назад
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🎅🏻 и 🐺
41 минуту назад
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Точно 😄👍👏
40 минут назад
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