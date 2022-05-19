Россия Мошенники

Россиянку 26 раз обманул в интернете один и тот же человек

Александр


Полиция задержала мошенницу, которая приставала к людям в соцсетях и предлагала услуги ясновидения. Она жила в Оренбуржской области, но орудовала дистанционно в разных российских регионах.

Одной из жертв мошенницы стала 62-летняя жительница Кирова. В середине декабря ей написала некая «баба Нина», которая сообщила о наведённой порче и предложила услуги по её снятию. В общей сложности к концу февраля она провела 26 обрядов, каждый из которых кировчанка оплачивала отдельно. Жертва обмана влезла в долги и кредиты на два миллиона рублей, но так и не почувствовала никаких улучшений в своей жизни. Она заподозрила, что её обманули, и обратилась в полицию.

Мошенницей оказалась 55-летняя жительница города Бугуруслан Оренбургской области. В её задержании участвовали полицейские из 5-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области, а также сотрудники Росгвардии из Бугуруслана. Ясновидящей вменяется мошенничество в особо крупном размере, она заключена под стражу в ожидании суда, а полицейские устанавливают её причастность к подобным преступлениям в отношении жителей ещё нескольких регионов.
-5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Хакеры подключили NFT-токены к майнингу
А вдруг смартфон украдут? Три шага, чтобы заранее защитить его главное уязвимое место
Apple больше не позволит использовать AirTag как шпионский жучок

Рекомендации

Рекомендации

В магазинах стали появляться загадочные гаджеты
Будьте аккуратны в Telegram: за вашей перепиской можно следить, и этот процесс автоматизирован
Как покупать на AliExpress, чтобы вас не посадили

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+247
Dmitriy
Лох хронический, это системное, не лечится.
час назад в 19:45
#
+343
samOsebe
Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки
час назад в 19:50
#
fanatik911
+975
fanatik911
Не жалко! Пусть дальше разводят, деньги лишние значит есть.
час назад в 19:51
#
Mers
+3943
Mers
Вспомнилось)
час назад в 20:05
#
saintmaybach
+837
saintmaybach Mers
Что за мультик? )
44 минуты назад
#