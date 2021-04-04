





«Сбер» разослал своим клиентам электронные письма, в которых рассказывается об очередной мошеннической схеме. Как и прежде, они используют методы социальной инженерии и втираются к жертве в доверие, чтобы завладеть её счётом в банке и вывести деньги на подставное лицо.Мошенник отправляет жертве электронное письмо, SMS-сообщение или звонит с предложением оформить вклад по выгодной процентной ставке. Если человек соглашается, ему отправляют ссылку на фишинговый сайт, где нужно ввести логин и пароль от онлайн-банка. Эти данные моментально перехватываются преступниками, в результате чего они завладевают чужим счётом и могут совершать различные операции. Если для этих операций требуется дополнительное подтверждение кодами по SMS, мошенники могут просить назвать эти коды якобы для того, чтобы оформить вклад с повышенными процентами. Они также могут убеждать своих жертв самостоятельно перевести на другую карту или счёт — по их словам, это нужно для открытия более выгодного вклада.Центробанк в курсе этой схемы и объясняет заинтересованность мошенников банковскими счетами россиян тем, что на депозитах обычно хранится гораздо больше денег, чем на карте. Регулятор напоминает о том, что не стоит сообщать свои платёжные данные незнакомцам, а также переводить им деньги, особенно когда в ход идут обещания выгодных условий.