Во время пандемии коронавируса приложения для проведения видеоконференций набрали огромную популярность. Одним из них был сервис Zoom, с ростом аудитории которого выявились многочисленные проблемы в его системе безопасности, а теперь он подвергся новой критике. Агентство Reuters сообщает, что сенат США порекомендовал своим сотрудникам воздержаться от использования приложения.Несмотря на это, Zoom еще не полностью запрещен для использования сотрудниками сената США. Им было предложено найти альтернативную платформу для удаленной работы и онлайн-видеоконференций.Помимо этого, Google также приняла меры против приложения Zoom. На прошлой неделе компания разослала сотрудникам письмо, в котором им запрещалось использовать приложение для работы, поэтому на всех рабочих устройства был отключен доступ к сервису.По словам сотрудников «гражданской лаборатории» Университета Торонто, Zoom недостаточно безопасен для использования. Они выяснили, что сервис использует шифрование AES-128, которое недостаточно хорошее, нужно использовать индустриальный стандарт AES-256, а самое страшное, что трафик Zoom проходит через китайские сервера. Помимо этого, компания имеет среди своих активов несколько студий разработки, расположенных в Китае. Потенциально это может означать, что в разработке принимают участие граждане Китая, которые по мнению канадских ученых, в любой момент по приказу коммунистического правительства могут встроить в код платформы инструменты для слежки.