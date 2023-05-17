Телефонные мошенники придумали хитрую и правдоподобную схему обмана
Александр Кузнецов —
Фото: freepik.com
Полиция рассказала о свежей схеме, к которой начали прибегать дистанционные мошенники. Они звонят жертвам, прикидываясь сотрудниками сотовых операторов, выманивают коды из SMS, оформляют дубликаты SIM-карт и берут кредиты на чужое имя.
61-летний житель Кирова потерял из-за этой схемы 710 тысяч рублей, а если бы не спохватился, у него могли украсть ещё около полумиллиона. Вот что с ним произошло:
Однажды пенсионеру позвонил человек, который сказал, что срок действия его SIM-карты истёк, а для того, чтобы продлить его, нужно сообщить код из SMS. Мужчина продиктовал собеседнику этот код, после чего пришло сообщение о том, что была принята заявка на замену SIM-карты, и номером нельзя будет пользоваться в течение суток. Симка действительно перестала работать, но доступ к номеру не восстановился даже через несколько дней. Пенсионер пошёл в салон сотовой связи и попросил выдать ему новую SIM-карту. Когда он вставил её в телефон, пришло SMS-сообщение с просьбой оценить обслуживание в банке. Тогда он почуял неладное, ведь в банк он не обращался.
Выяснилось, что злоумышленники присвоили себе дубликат SIM-карты и использовали его для получения кредитов. Они оформили два кредита на сумму 1,2 млн рублей и уже успели похитить 710 тысяч. Обманутый обратился в полицию, там завели дело по факту мошенничества и сейчас занимаются поиском злоумышленников.
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