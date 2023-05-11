Wildberries ловко обокрали мошенники

Олег

WB


Маркетплейс Wildberries зафиксировал крупную кражу с мошенническими действиями. Об этом пишет Baza.

Согласно источнику, представители Wildberries обратились в полицию с заявлением о краже. Маркетплейс обнаружил, что неустановленные лица умышленно вносили изменения в базу данных в течение какого-то времени, из-за чего убыток WB составил 654 миллиона рублей.

Представители компании, опрошенные «Базой», говорят, что мошенники нашли способ настроить рекламу на Wildberries в обход официальной системы, и начали предлагать его продавцам товаров. «Фишка» метода состояла в возможности заказать рекламу, но не платить за нее — всё это организовывалось через телеграм-бота.

Теперь на создателей бота подали зявление в полицию, а продавцы, которые воспользовались эксплойтом, будут обязаны оплатить рекламные услуги в полном объеме. 

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Источник:
Baza
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Комментарии

tellurian
+5067
tellurian
Нашли подозреваемого, это сотрудник Ит-отдела самой компании.
2 часа назад в 13:26
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