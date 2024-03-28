Telegram снова под угрозой блокировки из-за теракта?





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Павлу Дурову внимательнее следить за Telegram, поскольку этот мессенджер используется злоумышленниками. В частности, ранее стало известно, что в нём общались преступники, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», убив как минимум 143 человека и ранив 360 человек.



По словам Пескова, в настоящее время нет планов по блокировке Telegram в РФ, но российские власти ждут от Павла Дурова большего внимания к тому, как используется этот ресурс. Он добавил, что Telegram становится инструментом в руках террористов и используется в террористических целях.



Начатую Песковым мысль продолжил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он призвал Павла Дурова создать механизм, который будет следить за перепиской в закрытых чатах и канал, чтобы было можно блокировать этот способ общения. Такой механизм мог бы работать на основе искусственного интеллекта.



«Никакими принципами свободы слова, за которые так яро выступает Павел Дуров, эту античеловеческую идеологию оправдать нельзя. Создатель Telegram недавно анонсировал некие инновации, которые значительно выведут борьбу с противозаконным контентом на новый уровень. Возможно, он действительно внедрит на платформу какой-то механизм, который будет в автоматическом режиме следить за переписками в закрытых чатах и каналах и блокировать их автоматически», — сказал Горелкин.



По некоторым данным, террористы использовали для общения не только Telegram, но и игровой чат WoT Blitz. Косвенным подтверждением этому является то, что он был отключен с вечера 22 марта и до сих пор не работает.



Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев заявил, что Telegram сотрудничает с российскими правоохранительными органами и оперативно блокирует запрещённый контент. По его мнению, не стоит запрещать Telegram, а нужно вовлечь его в мониторинг контента, чтобы предотвращать преступления.



В 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга был совершён теракт, а когда выяснилось, что террористы координировались через Telegram, ФСБ запросила у мессенджера ключи для дешифровки сообщений. Павел Дуров отказался предавать их, вследствие чего ФСБ в октябре того же года через суд добилась блокировки Telegram на территории РФ. Разработчики постоянно внедряли всё новые способы обхода блокировок, благодаря чему мессенджер работал в России почти без перебоев. В апреле 2020 года блокировка была снята и с тех пор российские власти не мешают работе Telegram, более того — многие официальные лица и ведомства используют его для публикации информации и комментариев событий.





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