У мошенников новая забава — вляпаться может любой!







«РИА Новости» рассказали о свежей схеме телефонных мошенников. Они звонят жертве под видом представителя сотового оператора, предлагают перейти на очень выгодные условия обслуживания, а затем воруют деньги и исчезают.



Вот как работает эта схема:



Мошенник звонит человеку и говорит, что он был выбран как очень ценный клиент, поэтому оператор готов предоставить ему закрытый для подключения тариф со скидкой 50%, которая автоматически продлевается каждые два месяца. Затем общение перетекает в Telegram или другой мессенджер, где абонента просят внести предоплату за два первых месяца использования тарифа. После отправки денег его просят подождать сутки, пока система зафиксирует переход на новый тариф, но этого, конечно же, не происходит. Пытаться связаться с лже-сотрудником сотового оператора оказывается бесполезно — он либо банит жертву, либо полностью удаляет чат.



Потери от этой схемы обычно не большие — около 1000 рублей. Но на это и рассчитывают мошенники, ведь они понимают, что жертва легко расстанется с такой суммой в предвкушении гораздо более весомой экономии. Сотовые операторы иногда действительно звонят и предлагают сменить тариф. Но — как правило, более дорогой и выгодный самому оператору. Бывает, что они предлагают скидки и непубличные тарифы, но обычно это происходит после попытки разорвать договор или уйти у другому оператору с сохранением номера.



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