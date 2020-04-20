Водитель нажимает на кнопку «Помощь» — начинается запись разговоров в салоне, и появляется кнопка «Позвонить в 112».

Запись разговоров продолжается в течение 10 минут, её можно остановить раньше.

Спустя 10 минут или раньше, если водитель остановил запись, «Яндекс» спросит, нужно ли отправить её компании.

После отправки записи представители «Яндекса» перезвонят, чтобы уточнить, что именно произошло.

Если выяснится, что возник спор или конфликт с пользователем, то с помощью записи сотрудники «Яндекса» удостоверятся в случившемся и свяжутся с водителем по результатам разбора ситуации.

Компания «Яндекс» начала тестировать Центр безопасности для водителей сервиса «Яндекс.Такси». Первым шагом стало создание кнопки «Помощь», по нажатию на которую начинается запись разговоров в салоне и это поможет разобраться в спорных ситуациях и правильно их разрешить. Помимо этого в приложении для водителей появляется кнопка для экстренных ситуаций — «Позвонить в 112». Она может понадобится при угрозе жизни и здоровью.Запись разговоров понадобится для случаев, когда во время поездки возник спор или конфликт, не связанный с деньгами. Например, пассажир отказывается показать пропуск перед поездкой или требует везти без него. Звонок в 112 прямо из приложения для водителей поможет в экстренной ситуации — если есть угроза жизни и здоровью. Сейчас кнопкой «Помощь» можно пользоваться неограниченное количество раз, но в будущем появится ограничение на запись разговоров. Оно нужно, чтобы сотрудники «Яндекса» успевали быстро разобраться в каждой ситуации. При этом звонок в службу спасения прямо из «Таксометра» будет доступен всегда.