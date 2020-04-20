Компания «Яндекс» начала тестировать Центр безопасности для водителей сервиса «Яндекс.Такси». Первым шагом стало создание кнопки «Помощь», по нажатию на которую начинается запись разговоров в салоне и это поможет разобраться в спорных ситуациях и правильно их разрешить. Помимо этого в приложении для водителей появляется кнопка для экстренных ситуаций — «Позвонить в 112». Она может понадобится при угрозе жизни и здоровью.
Как работает кнопка «Помощь»
Запись разговоров понадобится для случаев, когда во время поездки возник спор или конфликт, не связанный с деньгами. Например, пассажир отказывается показать пропуск перед поездкой или требует везти без него. Звонок в 112 прямо из приложения для водителей поможет в экстренной ситуации — если есть угроза жизни и здоровью. Сейчас кнопкой «Помощь» можно пользоваться неограниченное количество раз, но в будущем появится ограничение на запись разговоров. Оно нужно, чтобы сотрудники «Яндекса» успевали быстро разобраться в каждой ситуации. При этом звонок в службу спасения прямо из «Таксометра» будет доступен всегда.
Как работает кнопка «Помощь»
- Водитель нажимает на кнопку «Помощь» — начинается запись разговоров в салоне, и появляется кнопка «Позвонить в 112».
- Запись разговоров продолжается в течение 10 минут, её можно остановить раньше.
- Спустя 10 минут или раньше, если водитель остановил запись, «Яндекс» спросит, нужно ли отправить её компании.
- После отправки записи представители «Яндекса» перезвонят, чтобы уточнить, что именно произошло.
- Если выяснится, что возник спор или конфликт с пользователем, то с помощью записи сотрудники «Яндекса» удостоверятся в случившемся и свяжутся с водителем по результатам разбора ситуации.
Запись разговоров понадобится для случаев, когда во время поездки возник спор или конфликт, не связанный с деньгами. Например, пассажир отказывается показать пропуск перед поездкой или требует везти без него. Звонок в 112 прямо из приложения для водителей поможет в экстренной ситуации — если есть угроза жизни и здоровью. Сейчас кнопкой «Помощь» можно пользоваться неограниченное количество раз, но в будущем появится ограничение на запись разговоров. Оно нужно, чтобы сотрудники «Яндекса» успевали быстро разобраться в каждой ситуации. При этом звонок в службу спасения прямо из «Таксометра» будет доступен всегда.
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