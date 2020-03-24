«Яндекс» выпустил обновлённую версию приложения «Яндекс.Такси». Теперь оно может считаться суперприложением, поскольку в него интегрированы различные сервисы.
В «Яндекс.Такси» уже появились кнопки заказа в сервисах доставки продуктов питания «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». Кроме того, теперь в «Яндекс.Такси» можно заказать грузоперевозку или доставку посылки. В дальнейшем в него будет добавлены другие сервисы.
Обновлённая версия приложения доступна лишь части пользователей, а в течение двух недель она появится в тех городах, где работает «Яндекс.Еда» (33 города в России и Казахстане) и «Яндекс.Лавка» (Москва и Санкт-Петербург).
«Яндекс» также планировать организовать в «Яндекс.Такси» доставку безрецептурных медикаментов. Это станет возможным после того, как в России будет принят закон, предусматривающий продажу таких медикаментов через интернет.
Суперприложения, объединяющие в себе всевозможные сервисы, изначально получили распространение в Китае, а сейчас становятся популярны в России. Такими приложениями можно считать «ВКонтакте» и «Тинькофф», а также известно, что нечто подобное планирует запустить «Сбербанк».
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дайте еще массаж что ли тогда, еще какие услуги.
А не ставить еду, которая к тому же недоступна в районе.
доставкой еды должны заниматься едальные приложения, а не хер пойми что.