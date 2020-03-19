





На этой неделе президент РФ Владимир Путин одобрил законопроект, разрешающий аптекам и интернет-магазинам продавать безрецептурные лекарства через интернет. Сервис «Яндекс.Такси» в партнёрстве с аптечными сетями и фармацевтическими предприятиями запустит дистанционную продажу и доставку медикаментов.Выбрать и оплатить лекарства можно будет на сайтах аптек и производителей, а оплатить только безналичным способом (например, банковской картой). Заказ соберёт сотрудник аптеки, а доставит водитель «Яндекс.Такси».«Яндекс.Такси» уже договорилось с аптечными сетями «36,6», «Горздрав», «Эркафарм», «ГК Фармаимпекс» и «Невис», а также с производителями лекарств ГК Alium, «Материа Медика», «Полисорб», «Инфамед». Доставка лекарств будет возможна только после того, как Правительство РФ примет специальное постановление, определяющее порядок выдачи лицензий. Третье чтение законопроекта запланировано на 19 марта 2020 года. Эксперты оценивают, что дистанционная продажа лекарств в период распространения коронавируса займёт 20% рынка, а затем её доля снизится до 7%.