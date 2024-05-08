Появилась утилита, показывающая пользователей Telegram на карте

На GitHub появился инструмент Close-Circuit Telegram Vision (он же CCTV), который позволяет видеть на карте местоположение пользователей Telegram, а также следить за их перемещениями. Его разработчик Иван Глинкин — специалист по кибербезопасности в консалтинговой компании Deloitte, выпускник университета Минобороны РФ, основатель детективного агентства и бывший сотрудник Следственного комитета РФ.
CCTV через официальный API задействует функцию «Найти людей рядом», которая по умолчанию выключена в Telegram. После её включения можно увидеть людей, который находятся в радиусе 800 метров. Пользователь утилиты может ввести географические координаты определённой местности, после чего откроется карта, на которой с точностью до 50-100 метров будет показано, где находятся различные пользователи Telegram (с указанием их имён и фамилий, ников и аватарок). Если человек перемещается, это будет отражено на карте в режиме реального времени.
Чтобы исключить слежку за собой с помощью CCTV, достаточно не включать в Telegram на смартфоне функцию «Найти людей рядом»
Ранее Telegram уже сталкивался проблемой слежки за пользователями методом триангуляции, после чего точность определения людей поблизости была снижена со 100 до 800 метров. По всей видимости, Глинкин разработал технологию, которая повышает точность геопозиционирования проверкой наличия того или иного пользователя в списке «Найти людей рядом» в нескольких десятках точек, чтобы вычислить, где он находится. Впрочем, представители мессенджера отрицают, что CCTV показывает реальное местоположение. По их словам, эта утилита дублирует возможности функции «Найти людей рядом», которая доступна как в официальном клиенте Telegram, так и в неофициальных сборках мессенджера.
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