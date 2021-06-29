



В интернете начали продавать QR-коды, которые дают возможность посещать кафе, рестораны и массовые мероприятия в Москве. Как правило, эти коды генерируются специальным софтом.



Специалисты компании Bi.Zone обнаружили на теневых форумах около десятка объявлений о продаже поддельных QR-кодов. Спрос на этот продукт есть — к объявлениям оставлено около 50 положительных отзывов. Первые посты датируются ещё маем этого года, то есть мошенники подготовились заранее.



В департаменте информационных технологий Москвы заявили, что использование поддельных QR-кодов подпадает под статью 327 УК РФ (подделка и использование официальных документов). Юристы считают, что это не так: QR-код не является официальным документом, а указанная статья применима к документам на официальных бланках или к электронным документам с цифровой подписью.



Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас уточнил, какое наказание грозит за поддельный QR-код:





Если лицо использует сгенерированный QR код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до 2 лет лишения свободы. Наказание может быть и административным — в виде штрафа в 40 тысяч рублей.

С 28 июня в Москве и Подмосковью посещение мест общественного питания разрешается только по предъявлению QR-кода. Такой код могут получить на сайте mos.ru те, кто сделал вакцинацию от коронавируса, недавно переболел или получил отрицательный результат ПЦР-теста не более трёх дней назад.





