









X5 Retail Group, «Сбер» и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому уже подключено 52 супермаркета «Перекрёсток». Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs. Новый способ платежа к концу марта будет доступен в 150 супермаркетах «Перекрёсток», а в апреле к сервису подключится несколько магазинов «Пятёрочка» в Москве.Оплата взглядом занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой. Новый сервис доступен клиентам «Сбера». Для того чтобы воспользоваться новой технологией, необходимо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» выбрать пункт «Оплата одним взглядом» (в разделе «Карты» или «Профиль») и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу. На кассах самообслуживания, установленных в магазинах Х5, после сканирования товаров нужно выбрать режим «Оплата одним взглядом», на пару секунд снять маску и посмотреть в камеру. Ни банковская карта, ни смартфон не понадобятся.Решение реализуется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. Сейчас технология оплаты с помощью биометрии действует на 350 устройствах, однако технически к сервису может быть подключена вся сеть — более 6000 устройств в регионах присутствия Х5. Опция будет доступна также на новых кассах, которые будут устанавливаться в течение 2021 года. В базовой сборке устройства используется 3D-камера с высокой точностью распознавания и захватом глубины, что позволяет легко и быстро считывать черты лица с учётом роста человека и изменений во внешности. Высокая степень разрешения камеры позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, исключить взлом и подмену данных.После подведения итогов первого этапа пилота и получения обратной связи от покупателей будет принято решение о масштабировании технологии во всех регионах присутствия Х5.