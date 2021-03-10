X5 Retail Group, «Сбер» и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому уже подключено 52 супермаркета «Перекрёсток». Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs. Новый способ платежа к концу марта будет доступен в 150 супермаркетах «Перекрёсток», а в апреле к сервису подключится несколько магазинов «Пятёрочка» в Москве.
Оплата взглядом занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой. Новый сервис доступен клиентам «Сбера». Для того чтобы воспользоваться новой технологией, необходимо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» выбрать пункт «Оплата одним взглядом» (в разделе «Карты» или «Профиль») и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу. На кассах самообслуживания, установленных в магазинах Х5, после сканирования товаров нужно выбрать режим «Оплата одним взглядом», на пару секунд снять маску и посмотреть в камеру. Ни банковская карта, ни смартфон не понадобятся.
После подведения итогов первого этапа пилота и получения обратной связи от покупателей будет принято решение о масштабировании технологии во всех регионах присутствия Х5.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
тоже есть минусы, но и плюсы. наша цифровая безопасность тесно переплетается с физической безопасностью — одно мешает другому.
П.с:
О, тут я смотрю всепропальщики подтянулись.
« мы все будем в цифровой тюрьме, людей сажают за посты , а скоро буду сажать за тосты. Как страшно жить»