В России хотят усложнить выдачу SIM-карт

Зампредседателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов предложил запретить в России реализацию SIM-карт гражданам других государств без предъявления паспорта. По его мнению, эта мера позволит властям эффективнее бороться с телефонным мошенничеством, которое обрело катастрофические масштабы за последние годы.
В «Сбербанке» считают, что в сопредельных с Россией государствах действуют несколько сотен колл-центров, сотрудники которых звонят россиянам с российских номеров и разыгрывают различные схемы в попытке выудить денежные средства. В 2023 году мошенники украли у жителей РФ более 250 миллиардов рублей, а с начала этого года «Сбербанк» помог своим клиентам спасти более 150 миллиардов рублей.
Россиянину для получения SIM-карты необходимо предъявлять паспорт, документ сканируется сотрудником оператора, а данные из него заносятся в договор и компьютерную систему. В случае с резидентами других государств это не обязательно — они могут регистрировать на себя телефонные номера по упрощенной схеме, показывая ID-удостоверение, которое, к тому же, легко подделать, поскольку оно не обладает той степенью защиту, какая есть у паспорта. Ежемесячно в России таким образом реализуется около 1 миллиона SIM-карт, и многие из них в дальнейшем задействуются для обмана россиян. В «Сбербанке» полагают, что SIM-карты нужно выдавать только по тем подтверждающим личность документам, подлинность которых можно проверить, с занесением идентификационных данных в информационную систему.
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