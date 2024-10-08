В России полностью искоренят спам-звонки

Минцифры России выступило с инициативой полной блокировки спамерских звонков. Для этого будут внесены изменения в законодательство, а совершающие обзвон компании и сотовые операторы должны будут следовать новым правилам.
Компании, которым нужно обзвонить большое количество людей, должны будут сообщать операторам о цели своих звонков. Операторы в свою очередь вправе разрешить или запретить обзвон, а также обязаны маркировать вызовы, чтобы абоненты заранее видели, кто им звонит и с какой целью. Если та или иная компания будет совершать обзвон без операторского одобрения, её номера будут блокироваться. Критерии массового обзвона, а также порядок передачи сведений операторам определит Правительство РФ.
Минцифры планирует полностью запретить рекламные спам-звонки, а также хочет предоставить абонентам право отказаться от массовых звонков или выбрать те компании, которые могут с ними связываться.
В среднем операторы блокируют примерно 500 миллионов нежелательных звонков, но они всё равно продолжают поступать жителям РФ. Как правило такие обзвоны совершаются с целью навязать услуги, зачастую мошеннические, то есть звонящие маскируются благой целью (например, предлагают абоненту заработать), а на деле их целью является дистанционная кража средств.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым