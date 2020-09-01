Даркнет

По данным «Коммерсанта», на одной из российских площадок в даркнете предлагается бесплатный доступ к базе данных, которая содержит персональные данные 7,6 миллиона жителей американского штата Мичиган.

В архив попала информация об именах, датах рождения, адресах и электронной почты, идентификационные номера избирателя и номера избирательных участков, к которым приписаны жители Мичигана. Доступ к базе предоставил пользователь с ником Gorka9, который специализируется на продаже персональных данных жителей США. На том же форуме раздаются баз, в которых содержатся сведения об избирателях из штатов Коннектикут, Арканзас, Флорида и Северная Каролина (в каждой — от 2 до 6 миллионов строк). Кроме того, Gorka9 продаёт личные данные 62 тысяч пациентов Бруклинского центра хирургии Нью-Йорка.

Некоторые эксперты считают, что персональные данные американцев утекли в сеть из-за слабой защиты. Другие предполагают, что это провокация, и утечка произошла со стороны США, чтобы в дальнейшем обвинить России во вмешательстве в президентские выборы, которые состоятся в ближайшие месяцы. Компания InfoWatch утверждает, что эти данные оказались в открытом доступе ещё в конце 2019 года.


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