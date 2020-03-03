



Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB выявила в соцсетях и мессенджерах массовое распространение сообщений, в которых говорится о том, что в Москве более 20 тысяч человек заражены коронавирусом, а власти это скрывают. Сообщения распространяются ботами и взломанными аккаунтами.



Всего обнаружено более 12 тысяч репостов фейковых голосовых сообщений. Вброс ориентирован на наиболее восприимчивую аудиторию — форумы мам, группы в мессенджерах при детских садах и т. п. Распространители этого фейка призывают людей оставаться дома и не приходить на голосование о поправках в Конституцию 22 апреля.



В России с весны 2019 года действует закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации. За публикацию фейковых новостей для частных лиц предусмотрен штраф от 30 000 до 100 тысяч рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения», а для должностных лиц — штраф от 60 000 до 200 000 рублей.



2 марта в Москве был выявлен первый подтверждённый случай заражения коронавирусом COVID-2019 у мужчины, который 23 февраля вернулся с отдыха из Италии. Более ста контактировавших с ним людей помещены под наблюдение в госпиталь и домашний карантин. Во всём мире этим коронавирусом были заражены около 91 тысячи человек, 3117 погибли.







