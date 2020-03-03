Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB выявила в соцсетях и мессенджерах массовое распространение сообщений, в которых говорится о том, что в Москве более 20 тысяч человек заражены коронавирусом, а власти это скрывают. Сообщения распространяются ботами и взломанными аккаунтами.
Всего обнаружено более 12 тысяч репостов фейковых голосовых сообщений. Вброс ориентирован на наиболее восприимчивую аудиторию — форумы мам, группы в мессенджерах при детских садах и т. п. Распространители этого фейка призывают людей оставаться дома и не приходить на голосование о поправках в Конституцию 22 апреля.
В России с весны 2019 года действует закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации. За публикацию фейковых новостей для частных лиц предусмотрен штраф от 30 000 до 100 тысяч рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения», а для должностных лиц — штраф от 60 000 до 200 000 рублей.
2 марта в Москве был выявлен первый подтверждённый случай заражения коронавирусом COVID-2019 у мужчины, который 23 февраля вернулся с отдыха из Италии. Более ста контактировавших с ним людей помещены под наблюдение в госпиталь и домашний карантин. Во всём мире этим коронавирусом были заражены около 91 тысячи человек, 3117 погибли.
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О́стрые респирато́рные ви́русные инфе́кции (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections[1]) — группа клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых являются пневмотропные вирусы. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, КОРОНОВИРУСНУЮ, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путей.
Цитата из вики.
Данные в Вики из « Нисевич Н. И., Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей. — 1-е изд.. — М.: Медицина, 1990. — С. 71—113. — 624 с. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов). — 30 000 экз. — ISBN 5-225-01635-9.»
У нас ставят диагноз ОРВИ не уточняя вид инфекции. И не проводят соответствующих анализов. ОРВИ и всё.
Поэтому, я не уверен в «фейковости» новостей о вирусе в Москве. Москва изолирована от остального мира? Нет. У многих людей болезнь протекает в лёгкой форме, поэтому выглядит и диагностируется как «обычная» ОРВИ.
У вас 100 000₽ лишние есть?)
А я сомневаюсь, что в десятимиллионной Москве, являющейся крупным транспортно-пересадочным узлом, вмещающей в себя огромное число приезжих, принимающей огромное число туристов со всего света только ОДИН заболевший. Может их и не 20 тысяч, как писали в соцсетях, но и не один.
Хотя, конечно в сетях бред пишут. Про то, что все в масках, что продуктов нет и тд.
Вообщем, одни врут с одной стороны, а другие врут с другой стороны. Чтобы сохранить нервную систему, нужно игнорировать и тех, и других.