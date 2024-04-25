В Telegram появились финансовые пирамиды с криптовалютой TON

«Лаборатория Касперского» рассказала о мошеннической схеме, в которой задействованы Telegram и криптовалюта TON. Принцип этой схемы похож на финансовую пирамиду: человеку предлагают вложить деньги, а затем вовлекать своих знакомых и получать за это комиссию.
Пользователю необходимо создать криптокошелёк через неофициальный бот для хранения криптовалюты. В этот бот нужно ввести адрес своего кошелька, после чего необходимо купить несколько монет TON и перевести их на свой кошелёк. Для покупки рекомендуется использовать легальные инструменты: P2P-маркеты, криптообменники или официальный бот в Telegram. После выполнения этих действий необходимо активировать отдельный бот для заработка, выбрав один из «тарифов-ускорителей», стоимость которых варьируется от 5 до 500 TON. Как и в случае с некоторыми пирамидами, организаторы схемы утверждают, что чем дороже тариф, тем быстрее человек начнёт зарабатывать и тем больше будет его доход.
После выбора тарифа пользователю необходимо создать закрытую группу в Telegram и приглашать туда знакомых. Мошенники просят разместить в группе два видео: с презентацией сервиса и инструкцией по работе с ним. Также необходимо разместить реферальные ссылки для регистрации криптокошелька и установки бота. Чтобы пользователь мог получать комиссию за приглашение знакомых, необходимо активировать бот, а «инвестировать» в криптовалюту могут минимум пять человек. Доход якобы будет состоять из двух частей: фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашённого друга и комиссии за купленные приглашёнными «инвесторами» тариф. Возможно, некоторым участникам таких схем и удаётся зарабатывать, но только исключительно за счёт своих друзей и знакомых, которые несут деньги мошенникам. В какой-то момент пирамида неминуемо закрывается, и все её участники, за исключением организаторов, остаются без денег.
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