«Яндекс» в Москве запустил бета-тестирование сервиса доставки тестов на коронавирус. Пока в нем могут принять участие только сотрудники компании.Агентство ТАСС со ссылкой на письмо гендиректора «Яндекс» в России Елены Буниной сообщает, что компания работает с лабораторными службами «Хеликс» и «Гемотест», тесты на дому проводят медицинские специалисты.«Сегодня мы получили тесты и готовы начать тестировать наш сервис в Москве. С вашей помощью. Благодаря добровольцам, которые готовы стать бета-тестерами, мы сможем проверить, как хорошо и быстро сервис будет работать "в пробе", отточим его механику, увидим и починим какие-то недочеты - то есть пойдем по чек-листу обычного запуска. И, если все пройдет хорошо, раскатим на остальную Москву и дальше на страну. То есть, как при запуске любого сервиса, мы сначала проверим корректность его работы на себе», — сообщается в письме.Сотрудникам «Яндекса» нужно оставить специальную заявку на внутреннем портале компании для того, чтобы принять участие в таком тестировании. Для них в рамках тестирования системы все процедуры будут предоставляться бесплатно.«Если тест подтвердит наличие коронавируса, лаборатория обязана сообщить об этом в Роспотребнадзор и передать контактные данные по этой заявке — это требование Роспотребнадзора. В зависимости от симптомов медицинская служба может предписать лечение в домашних условиях или в стационаре», — пояснила Бунина.