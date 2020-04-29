



Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн предложил законопроект, предусматривающий штрафы за оскорбления в интернете. Оскорблением предложено считать «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной, унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».



Сумма штрафа для физических лиц составит от 5 000 до 10 000 рублей, для должностных лиц от 50 000 до 100 000 рублей, юридических лиц — от 200 000 до 700 000 рублей. Штраф выплачивается в пользу государства, а не оскорблённого лица, хотя оно может обратиться в суд за истребованием компенсации морального вреда.



Поправка приравнивает оскорбление лица в интернете к публичному оскорблению. В действующей редакции КоАП такое действие не рассматривается как совершённое публично, и за него предусмотрен штраф от одной до трёх тысяч рублей. Хинштейн предлагает увеличить штраф и за непубличное оскорбление — до 3-5 тысяч рублей.



Хинштейн также предложил ввести отдельное наказание за оскорбление для муниципальных и государственных служащих. За нарушение чиновника оштрафуют на сумму от 50 000 до 100 000 рублей или дисквалифицируют на срок до одного года. При этом наказание коснётся его, даже если он находился не на службе (например, у него был выходной).



Законопроект находится на рассмотрении Правительства РФ. Если ему будет дан положительный отзыв, он будет внесён на рассмотрение Госдумой.







