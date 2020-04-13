На сайте мэрии Москвы запущен раздел, в котором можно получить цифровой пропуск, позволяющий передвигаться на личном, служебном или общественном транспорте по Москве и Московской области. Этот пропуск станет обязательным с 15 апреля.
Для передвижения пешком он не требуется. Кроме того, без пропусков могут ездить военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты, частные охранники.
При оформлении пропуска на сайте нужно указать цель поездки: передвижение на работу, посещение врача, поездка на дачу, в отдаленный магазин или на вокзал. В случае с поездками на работу пропуск действует до 30 апреля, в остальных случаях — один день. Для поездок в больницу или поликлинику документ можно оформлять любое количество раз, а для иных целей не более двух раз в неделю.
После получения цифрового пропуска нужно сохранить выбранный номер (получить на электронную почту, сделать скриншот, распечатать на бумаге или записать вручную). Проверку его наличие и действительность будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов.
Цифровой пропуск, полученный на сайте мэрии Москвы, действует и в Подмосковье. Жители других регионов, въезжающие в Москву, также должны оформить его.
Жители Московской области с 15 апреля должны будут оформлять пропуска для передвижения по региону в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», которое было выпущено Минкомсвязи на Android и iOS. В дальнейшем такая же система получения пропуска будет работать в других регионах, власти которых решат ввести ограничение на передвижение жителей.
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