Пользовался месяц Apple Watch Ultra: обзор

В 2022 году Apple уделила значительное внимание «про-версиям» носимых гаджетов. Так получилось, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max стали самыми интересными моделями на фоне базовых. Такая же участь постигла Apple Watch. Если SE 2022 стали логичной эволюцией умных часов компании начального уровня, то Series 8 — скучный и программный апдейт для пользователей, которые только планируют переходить на что-то новое с Series 5 и более ранних моделей. Apple Watch Ultra действительно заслуживают внимание свежим дизайном и некоторыми решениями, но не обошлось без компромиссов.
Отдельные лучи благодарности ребятам из Big Geek, которые предоставили мне Apple Watch Ultra на обзор. Кстати, по промокоду IGUIDES у них в магазине можно получить скидку на новинки Apple и другую технику. В магазине Big Geek быстрая доставка, простой возврат и помощь при выборе и эксплуатации нового гаджета.
Начну с особенностей внешнего вида, которые мне понравились. Apple Watch Ultra получили плоский циферблат и утопленный в рамку корпуса экран — он лишился закруглений, а соответственно и плавного силуэта. Такое решение смотрится свежим. Часы стали выглядеть брутальнее.
Корпус изготавливается из титана, а дисплей защищает сапфировое стекло. Что нужно знать? Apple Watch Ultra — довольно тяжелый и массивный гаджет, а значит подойдет не всем. Например, я слабо представляю эти часы на изящном женском запястье. К слову, Apple Watch Ultra и на моей тощей руке смотрятся довольно громоздко. Периодически я не мог отделаться от ощущения, что ношу на запястье компьютер «Пип-бой 3000» из игровой вселенной Fallout.
На осенней презентации Apple ясно дала понять, что модель Ultra нацелена на активных пользователей: спортсменов, экстремалов, дайверов и альпинистов. Поскольку я не причисляю себя к этой категории владельцев Apple Watch, поэтому и рассуждать буду с позиции обычного пользователя. В целом дизайн Ultra мне очень понравился за исключением размера и небольшой оговорки.
Наибольшее впечатление на меня произвели комплектные ремешки. В сочетании с ними Apple Watch смотрятся интересно. Мне пришлись по душе оранжевый Alpine Loop и желтый Ocean Band. Особенно хорошо они смотрелись бы на контрасте в сочетании с корпусом часов черного цвета, но Apple решила выпустить Ultra только в светлой расцветке с бронзовым отливом.
Подведу итог касательно габаритов корпуса Apple Watch Ultra — перед покупкой их обязательно стоит примерить.
А теперь пройдусь по конструктивным элементам. На левой грани Apple Watch Ultra под динамиком появилась дополнительная функциональная клавиша оранжевого цвета, на которую можно навесить различные действия. За годы использования схемы «Digital Crown плюс стандартная боковая кнопка» я просто не нашел сценариев применения новому элементу. Это субъективные впечатления обычного пользователя и, возможно, в комментариях меня поправят спортсмены и порекомендуют полезные действия для новой клавиши.
Apple Watch Ultra производят впечатление очень прочного устройства. Помните, как говорил Борис Бритва в художественном фильме «С......и»: «Вес — это надежность». Так в случае с Ultra — массивный корпус кажется надежным.
Пожалуй, отвешу поклон в сторону Apple за то, что сохранили преемственность в дизайне. Другими словами, смотришь на Ultra и сразу в них узнаешь Apple Watch. А теперь вернусь к оговорке, которую упомянул выше. Мне очень не понравилась панелька справа, в которую утоплена Digital Crown и боковая клавиша. На мой взгляд, этот элемент дизайна смотрится грубо и я не могу отделаться от ощущения инородного объекта.
В разделе о дизайне я несколько раз упомянул, что Apple Watch Ultra довольно крупный гаджет. Поэтому уже к вечеру мне хочется их снять, чтобы снять напряжение в запястье. Я попробовал спать с Apple Watch Ultra на руке, чтобы отслеживать фазы сна, как итог — не выспался. Свои повседневные Series 8 я просто не замечаю, когда сплю, а вот с Ultra, в моём случае, всё обстоит несколько иначе. Во время сна мне постоянно хотелось их снять.
Я пришел к выводу, что Apple Watch Ultra не очень подходят для использования в режиме 24/7. Поэтому мой идеальный сценарий носить их на протяжении дня, а перед сном ставить на зарядку.
Apple называет Ultra своими самыми защищенными часами и это неспроста. Они выдерживают погружения до 100 метров, а это по достоинству оценят дайверы. Также устройство было протестировано в соответствии с рядом параметров для лабораторных испытаний военного стандарта MIL-STD-810.
В него входят:
Apple Watch Ultra присвоена степень защиты IP6X.
Для экстренных и непредвиденных ситуаций в Apple Watch Ultra предусмотрен специальный динамик, который издаёт сигнал бедствия максимальной громкости 86 дБ. Для его активации нужно зажать и удерживать новую кнопку действия. Такой сигнал можно будет услышать на расстоянии до 180 метров.
Я упомянул дизайн новых ремешков Apple Watch Ultra, а теперь стоит отметить, что за каждым из них стоит определенная активность, под которую их стоит подбирать.
По задумке Apple:
Для наиболее точного позиционирования Apple Watch Ultra оснащаются двухчастотной системой, которая объединяет L1 и L5 GPS. Она обеспечивает расширенную обработку сигнала — это важно для спортсменов, которые следят за пройденной дистанцией с высокой точностью. Двухчастотная система особенно хорошо себя демонстрирует в больших городах с плотной застройкой.
Также Apple значительно переработала приложение компаса. Вместе с ним появился и специальный циферблат, который в режиме реального времени демонстрирует направление. Он интерактивный — с помощью колёсика Digital Crown можно изменять масштаб и получать больше информации, среди которой высота и угол наклона. Также в этом циферблате предусмотрена функция путевых точке, позволяющая быстро отмечать свое местоположение — эта возможность будет полезна для ориентирования по незнакомой местности.
Для любителей водного спорта на Apple Watch Ultra появилось приложение Oceanic+. Другими словами часы могут использоваться в качестве «подводного компьютера» для дайверов, отображая на глубине до 40 метров различную полезную информацию.
Помимо всех вышеперечисленных нововведений, модель Ultra получила все основные функции, которые уже хорошо знакомы владельцам Apple Watch. Часы получили поддержку ЭКГ, датчик температуры, возможности по отслеживанию сна, а также сенсоры частоты сердцебиения и уровня кислорода в крови.
Одно из ключевых нововведений — функция обнаружения автокатастроф. В России она пока не работает, да и проверять её работу самостоятельно как-то не хочется. Надеюсь и вам не придется.
По словам Apple, модель Ultra работают до 36 часов в повседневном сценарии и до 60 часов в режиме низкого энергопотребления. В моем случае часы заряжались примерно один раз в двое суток.
Что касается времени зарядки, от 0 до 80% Apple Watch Ultra заряжаются в среднем за час при условии, что они подключены к адаптеру питания мощностью 20 Вт.
Отдельно отмечу приятный комплектный адаптер-таблетку для зарядки. Он получил шнур с тактильной оплеткой, как в случае с актуальными моделями MacBook этого года.
Apple Watch Ultra — самые дорогие в линейке часов компании. На мой взгляд, это абсолютно нишевое устройство, которое сложно рекомендовать для покупки. Перед приобретением Ultra задайте себе несколько вопросов:
Apple Watch Ultra, определенно, можно порекомендовать любителям Apple Watch, которые захотели свежего дизайна и ответили в положительно-утвердительном ключе на вышеперечисленные вопросы. А вот профессиональным спортсменам рекомендовать Ultra я не стану, поскольку недостаточно компетентен в этом вопросе. Лучше посоветоваться с «коллегами», которые уже опробовали новинку в деле.
Apple Watch Ultra, определенно, можно порекомендовать любителям Apple Watch, которые захотели свежего дизайна и ответили в положительно-утвердительном ключе на вышеперечисленные вопросы. А вот профессиональным спортсменам рекомендовать Ultra я не стану, поскольку недостаточно компетентен в этом вопросе. Лучше посоветоваться с «коллегами», которые уже опробовали новинку в деле.