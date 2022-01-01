Пользовался месяц Apple Watch Ultra: обзор

В 2022 году Apple уделила значительное внимание «про-версиям» носимых гаджетов. Так получилось, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max стали самыми интересными моделями на фоне базовых. Такая же участь постигла Apple Watch. Если SE 2022 стали логичной эволюцией умных часов компании начального уровня, то Series 8 — скучный и программный апдейт для пользователей, которые только планируют переходить на что-то новое с Series 5 и более ранних моделей. Apple Watch Ultra действительно заслуживают внимание свежим дизайном и некоторыми решениями, но не обошлось без компромиссов.

Отдельные лучи благодарности ребятам из Big Geek, которые предоставили мне Apple Watch Ultra на обзор. Кстати, по промокоду IGUIDES у них в магазине можно получить скидку на новинки Apple и другую технику. В магазине Big Geek быстрая доставка, простой возврат и помощь при выборе и эксплуатации нового гаджета.