Неделя, чтобы привыкнуть и не захотеть возвращаться к прежнему айфону. Как раз столько времени мне понадобилось, чтобы принять все плюсы iPhone 14 Plus и понять, что сейчас это самый бескомпромиссный вариант для меня.

Хочу поблагодарить ребят из Big Geek, они предоставили нам на обзор это устройство. У них в магазине вы можете приобрести все новинки Apple, а также гаджеты других брендов. А по промокоду iGuides можно получить скидку. Делимся впечатлениями.