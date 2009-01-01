Неделя, чтобы привыкнуть и не захотеть возвращаться к прежнему айфону. Как раз столько времени мне понадобилось, чтобы принять все плюсы iPhone 14 Plus и понять, что сейчас это самый бескомпромиссный вариант для меня.
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iPhone 14 Plus — самое масштабное изменение среди смартфонов Apple последнего поколения. Впервые с 2018 года, когда вышел iPhone XR, и айфоны разделились на доступные и флагманские, у модели первой категории увеличился экран.
Компания отказалась от линейки mini из-за неудовлетворительного спроса, оставила модель с 6,1-дюймовым экраном и презентовала радикально новую модель для категории доступных айфонов с диагональю 6,7 дюйма. По размерам телефон схож с iPhone 14 Pro Max, только ценник его отличается в сторону доступного гаджета.
Попользовался смартфоном, и процесс принятия оказался типичным для устройства с радикально новыми параметрами — от отрицания необходимости этих нововведений до полного принятия и нежелания возвращаться к старому. Уж Apple знает в этом толк — осенью 2016 года все смеялись над беспроводными наушниками AirPods из-за якобы нелепого вида, а сейчас эти модели доминируют на быстрорастущем рынке TWS-гарнитур.
Обновленные характеристики дисплея и корпуса первоначально вызывали двоякое впечатление — с одной стороны, телефон утратил некоторые параметры эргономики, с другой, потреблять контент стало проще. После перехода на него с iPhone 12 Pro я периодически начал ощущать дискомфорт. Например, до противоположной части экрана одной рукой сложно дотянуться, и даже есть риск уронить смартфон. Как-никак, диагональ дисплея 6,7 дюйма, а вес 203 г, вместо 6,1 дюйма и 189 г у привычного мне iPhone 12 Pro. Кстати, по этой причине я ношу телефон исключительно в чехле.
Но стоило мне опробовать 14 Plus с целью потребления контента, как мой скепсис начал постепенно сходить на нет. Решил отдохнуть после рабочего дня и запустил PUBG Mobile. По сравнению с дисплеем 6,1 дюйма на 6,7 картинка комфортнее. Мне стало удобнее целиться в соперников и ориентироваться в местности.
Далее посмотрел кино с телефона. Вроде не испытал какого-то вау-эффекта, но стоило вернуться для этой же задачи на 12 Pro, как я понял, что мне некомфортно на нем — экран меньше, поэтому приходится сильнее напрягать глаза.
Пришел к выводу, что комфорт при потреблении контента мне важнее эргономики. К параметрам корпуса можно привыкнуть, и спустя пару недель я буду держать в руке 6,7-дюймовый телефон уже уверенно без рисков уронить. А вот трансляция контента на увеличенном дисплее — новая зона комфорта, от которой я не хочу отказываться.
Другое важное обновление в смартфоне — увеличенная автономность. По заявлениям Apple, у этой модели лучшая автономность за всю историю iPhone. Это действительно так. Официально компания заявляет о «работе без подзарядки на протяжении всего дня», но, по моему опыту, смартфон живёт дольше.
Как правило, за день умеренного использования (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка) с примерно двумя часами работы с экраном и LTE батарея разряжается всего на 25%.
Официально этому способствовало увеличение емкости аккумулятора. Но я также уверен, что тут также сыграла роль более низкая частота обновления экрана (60 Гц вместо 120 Гц у Pro-шек), которая требует меньше энергии. Думаю, большинство пользователей с радостью пойдут на такой компромисс.
Я остался доволен автономностью устройства. Если вы предпочитаете наиболее доступный iPhone с максимально возможным временем автономной работы и большим экраном, то 14 Plus — это то, что вам нужно.
iPhone 14 Plus работает на процессоре A15 — это прошлогодний чип. С одной стороны, это вызывает вопросы — зачем мне айфон с прошлогодним процессором по цене нового. С другой, процессор успел зарекомендовать себя с точки зрения отличного баланса мощности и энергоэффективности. Айфон без проблем запускает все топовые игры на максималках и не перегревается. Запаса его производительности хватит с головой на ближайшие 2-3 года — это, несомненно, покупка в длительную перспективу.
Камера iPhone 14 и 14 Plus незаслуженно не получает должного внимания. Причина тому — она не поменялась по основным параметрам: модуля по-прежнему два, разрешение составляет 12+12 МП. Дополнительные характеристики изменились, что повлияло на качество снимков и видео в лучшую сторону. Поговорим о нововведениях подробнее.
Размер сенсора и пикселей у главного модуля тыльной камеры увеличились, диафрагма выросла с f/1,6 до f/1,5. Это положительно сказалось на светочувствительности камеры, как итог, мы получаем ночные фотографии с минимальным количеством шума.
Чтобы оценить изменения, нужно испытать камеру в условиях недостаточной освещенности. Перед вами ночной пейзаж. Освещенность хорошая за счет источников света, но при этом нужно отобразить множество деталей и распределить свет по снимку равномерно, чтобы детализация была одинаковой как в светлых, так и в темных участках фотографии.
Камера справляется с этим: даже в темных участках снимков объекты качественно текстурированы, а на мелких элементах видны разные оттенки одного и того же цвета. В итоге изображение становится более объемным.
Не остался без изменений и ультраширокоугольный модуль. Прежде всего в нем увеличен один из основных параметров — угол обзора, благодаря чему он может захватить больше объектов, чем ультраширики предшественников. Протестировал, убедился, что это так, остался доволен.
И при этом, Apple увеличила угол обзора и сохранила качественную коррекцию дисторсии — по углам объекты не искажаются, детализация не снижается, не появляется «эффект рыбьего глаза». Ультраширокоугольный модуль — по-прежнему сильная сторона айфона на фоне конкурентов с Android, ни один из них не приблизился к нему по балансу характеристик: свет, резкость, минимальный уровень шума, сохранений пропорций. Да, у него есть оппоненты с четко выраженной сильной стороной — у флагманов линейки Huawei Mate цветопередача поинтереснее. Но такого баланса всех параметров не достиг никто.
Как итог, мы получаем универсальную камеру, способную выдавать качественные изображения почти в любых условиях. За время тестирования я не увидел у нее слабых сторон.
Меня крайне порадовал iPhone 14 Plus. Я не сразу принял габариты, но когда увидел их плюсы в виде более комфортного потребления контента, не захотел возвращаться на айфон с теперь уже базовой диагональю экрана.
И помимо этого, у 14 Plus рекордная автономность, позволяющая работать до двух дней при умеренной нагрузке. Это решает мою проблему, когда я весь день нахожусь не дома, а смартфон внезапно садится.
Габариты и автономность — плюс смартфона. Добавьте к этому функциональную камеру, и вы получите самый бескомпромиссный смартфон как минимум среди последнего поколения iPhone. А как максимум, наиболее универсальный флагман на рынке.