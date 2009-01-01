Привет,
это iPhone 14
Pro Max
Для начала хочется поблагодарить и передать привет ребятам из Big Geek, которые предоставили мне смартфон на тест. Вы, конечно, большие молодцы, но теперь я просто не могу отделаться от ощущения, что экран моего iPhone 13 Pro очень мал, но об этом в другом разделе. К слову, в Big Geek прямо сейчас доступны все новинки Apple этой осени и не только. А по промокоду iGuides можно получить скидку на покупку нового iPhone, iPad, Mac, AirPods и других гаджетов.
Итак, рассказывать о дизайне iPhone 14 Pro Max — дело, на мой взгляд, довольно посредственное. Судите сами, Apple просто взяла всё лучшее, что так нам понравилось в поколениях iPhone 12 и 13, и навела лоска, приправив свежей расцветкой.
Внешне iPhone 14 Pro Max остался практически без изменений. Все знакомые элементы конструкции находятся на своих местах. Форм-фактор остался прежний — прямоугольник с закругленными углами и прямыми рублеными гранями.
Есть несколько изменений в габаритах. Слегка увеличился в размерах модуль основной камеры. Также iPhone 14 Pro Max незначительно прибавил в весе — 240 граммов против 238 у предшественника.
Качество материалов и сборки по-прежнему отменное. Стальная рамка всё также приятно холодит ладонь. Задняя поверхность изготовлена из матового стекла, а вот что действительно заслуживает внимания — новая расцветка Deep Purple.
Уже традиционно Apple подчеркивает новый модельный ряд свежим цветом. iPhone 14 Pro Max не стал исключением и вышел в фиолетовом цвете — это буквально любовь с первого взгляда. Есть у Deep Purple, на мой взгляд, один существенный недостаток — его завораживающую глубину очень плохо передаёт камера. Поэтому рекомендую непосредственно перед покупкой взглянуть на эту расцветку вживую.
Есть еще одно маленькое нововведение, которое заслуживает упоминания. На one more thing, конечно не тянет, тем не менее — Apple изменила форму разговорного динамика. Щель в рамке смартфона стала значительно уже, но при этом длиннее. Хорошее решение в плане эстетичности и практичности — выглядит аккуратнее и собирает меньше мусора.
На первый взгляд Dynamic Island не вызвал у меня восторженных впечатлений. Сначала возникает ощущение, что с помощью этого нововведения Apple просто хотела визуально разграничить серии iPhone 13 Pro и 14 Pro.
На самом деле достаточно нескольких дней, чтобы сложить вывод: Dynamic Island — штука в первую очередь функциональная и только уже потом несет какую-то визуальную нагрузку. В неактивном состоянии островок выглядит так, будто Apple отсоединила челку от верхней рамки. Каких-либо негативных впечатлений этот элемент конструкции и интерфейса у меня не вызвал. Привыкаешь к нему очень быстро.
Dynamic Island — это новый опыт во взаимодействии пользователя с операционной системой. С его помощью Apple в iPhone переходит на новую ступень многозадачности. «Островок» позволяет выполнять различные действия, не отвлекаясь от основной задачи. К примеру, можно писать заметку и, не выходя из приложения, переключать треки в плеере. Это самый элементарный сценарий. В ближайшее время их станет больше, поскольку к новому элементу интерфейса подключатся сторонние разработчики.
Размер дисплея iPhone 14 Pro Max остался без изменений — это Super Retina XDR OLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2796 x 1290. На мой взгляд, такой размер оптимален по верхней планке. Другими словами, если значительно увеличить диагональ, то устройство выйдет за рамки комфортного использования.
Частота обновления экрана iPhone 14 Pro Max динамическая. Она варьируется в пределах от 1 до 120 Гц в зависимости от сценария использования. В большинстве случаев картинка выглядит очень плавно.
Дисплей топовых iPhone в очередной раз хочется хвалить за цветопередачу. Картинка получается максимально естественной и близкой к реальности без различных искажений в сторону перенасыщения. Буквально цвета и оттенки выглядят так, как должны.
Запаса яркости хватает для всех сценариев применения, будь то помещение или улица. Даже на ярком солнце дисплей iPhone 14 Pro Max сохраняет отменную читаемость. При этом у него также хорошие углы обзора — изображение практически не теряет своих качеств при сильном отклонении.
Основное нововведение дисплея серии iPhone 14 Pro — функция всегда включенного экрана. Начиная с этого абзаца, выдаю фанатам Android-смартфонов все необходимые разрешения «позубоскалить» в комментариях фразами «у нас это уже было давно», «ничего своего придумать не могут», или что там у вас.
Впрочем, Apple была бы не Apple, если бы просто реализовала аналог Always-on-Display. Функция «Всегда включено» сохраняет читаемость всего экрана, включая обои, виджеты и прочую информацию. Только при таком раскладе его яркость значительно приглушается, чтобы не высаживать аккумулятор. Нечто подобное вы можете наблюдать на актуальных моделях Apple Watch.
Буду честен — мне такая реализация Always-on-Display не понравилась и была сразу отключена в пользу автономности. Тут стоит отметить, что, возможно, я просто не вхожу в целевую аудиторию. Не испытываю острой необходимости в постоянно включенном экране. Мой сценарий использования iPhone подразумевает наличие Apple Watch, куда выведены все необходимые уведомления, поэтому я вряд ли пропущу что-то важное с выключенным экраном. Для меня эта функция была бы полезной только с эстетической точки зрения. К примеру, чтобы она автоматически включалась, когда я ставлю iPhone на зарядку.
Возможно, этот раздел будет самый скучный, поскольку его буквально можно уложить в одну фразу — iPhone 14 Pro Max без проблем запускает все топовые игры и тяжелые приложения, а запаса его производительности хватит на 2-3 года. Впрочем, немного уделить внимания железу всё же стоит.
В этом году среди смартфонов Apple новые процессоры A16 Bionic получила только серия Pro. В довесок к актуальному чипу iPhone 14 Pro Max комплектуется 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. С уверенностью можно сказать, что эта конфигурация на длинной дистанции в плане мощности и производительности обойдет любой флагман на Android этого года.
Традиционно у смартфонов Apple отсутствуют проблемы с перегревом. Даже во время длительных игровых сессий iPhone 14 Pro Max удерживает температуру на комфортных значениях. Другими словами, во время часовых забегах по локациям Genshin Impact гаджет не посмеет обжечь руки.
Apple не раскрывает ёмкость аккумуляторов iPhone. Тем не менее, если верить авторитетным источникам, iPhone 14 Pro Max получил батарею на 4323 мАч. Она немного уменьшилась по сравнению с предыдущей моделью — iPhone 13 Pro Max комплектуется АКБ с ёмкостью 4352 мАч. Впрочем, на автономности эти изменения никак не отразились. Топовый айфон этого года по-прежнему живет без зарядки сутки, но при желании этот показатель можно увеличить на 10-12 часов.
Что касается процесса зарядки, Apple предпочитает не рисковать здоровьем аккумуляторов, а это означает, что максимально поддерживаемая мощность — 20 Вт. С таким адаптером iPhone 14 Pro Max заряжается от 0 до 50% примерно за полчаса. Я также протестировал зарядку с 30-ваттным адаптером. Он дает незначительный прирост, в среднем с ним айфон наполовину можно зарядить всего на несколько минут быстрее.
В этом году Apple наконец-то решила увеличить разрешение основной камеры до 48 мегапикселей. Есть у этого нововведения некоторые оговорки. По умолчанию камера iPhone 14 Pro Max снимает в 12 МП. Для перехода в режим съемки с максимальным разрешением нужно активировать формат Apple ProRAW. Напомню, это формат изображений без сжатия, который использует все алгоритмы вычислительной съемки от Apple, в том числе Deep Fusion и Smart HDR 4. Сохраняются такие файлы с расширением DNG и весят при этом в среднем от 50 до 65 МБ.
Что нужно знать о съёмке в 48 МП? Это режим, которым вы точно не будете пользоваться в повседневном сценарии, когда нужно быстро сделать снимок и убрать iPhone в карман. Для сохранения фотографии в максимальном разрешении смартфону требуется несколько секунд. Это означает, что 48-мегапиксельный режим предусмотрен для осмысленной, вдумчивой, последовательной и постановочной съемки. Другими словами, когда есть время подумать над композицией кадра, поймать правильный свет и только потом нажать кнопку спуска затвора, а затем дождаться результата.
Разница между снимками в RAW с разрешением 48 и 12 МП заметна невооруженным взглядом. Я сравнил камеры iPhone 13 Pro и 14 Pro Max на одинаковых сценах. Файлы без сжатия с прошлогоднего айфона можно скачать здесь, а аналогичные кадры с нового айфона можно забрать тут. Рекомендую для сравнения открывать их на большом экране.
Как мне показалось, камера iPhone 14 Pro Max с разрешением в 48 МП становится еще на шаг ближе к компактным фотоаппаратам. Снимки в сравнении с предыдущим поколением получаются наиболее живыми и объемными. Можно сказать, что картинка буквально «дышит».
Как я упомянул выше, режим в 48 МП предназначен для осознанной и неторопливой съемки. В каких сценариях он может быть полезен? В первую очередь я вижу его наиболее эффективным для кадрирования в архитектурных, уличных и пейзажных сценах. Таким образом можно отсматривать готовый материал и отсекать лишнее, чтобы сделать акцент на определенных объектах и при этом не переживать за потерю детализации. Также 48-мегапиксельный режим наиболее эффективно себя покажет в пост-продакшене, поскольку предоставит больше свободы в работе со светом и цветом.
А вот для ночной съемки я бы порекомендовал переключаться в разрешение 12 МП. Не буду вдаваться в особенности работы технологии объединения пикселей, поскольку эта тема многократно разбиралась авторитетными фотографами. По личным наблюдениям ночные фото в формате Apple ProRAW с разрешением 12 МП сохраняют больше света и деталей.
В остальном система основной камеры осталась без значительных изменений за исключением легкого тюнинга. Фокусное расстояние широкоугольного объектива увеличилось 26 до 24 мм, а вот диафрагму слегка прикрыли до f/1.78. При этом значительно увеличили диапазон чувствительности ISO — теперь диапазон составляет от 57 до 12 768 единиц.
Что касается телевика, то он получил только небольшую прибавку к чувствительности ISO, а в остальном остался без изменений. На сверхширокоугольном объективе также, как и в случае с основной линзой, прикрыли диафрагму с f/1.8 до f/2.2 и увеличили диапазон чувствительности ISO, который теперь отрабатывает в пределах от 32 до 3072 единиц. Возможно, таким образом Apple компенсирует уменьшение светосилы.
Apple продолжает делать упор на видеосъемке в своих смартфонах. Поэтому камера iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получила несколько важных нововведений. Появился новый режим Action. Он позволяет записывать очень плавные видео даже во время сильной тряски, например, когда снимаешь с рук во время бега. Пока у него есть одно ограничение — необходимы условия с хорошим освещением. Также значительно прокачали режим «Киноэффект», он теперь позволяет записывать видео с размытием в 4K с 30 или 24 кадрами в секунду.
В финале раздела о камере iPhone 14 Pro Max хочу уделить немного внимания фронталке. Она получила фазовую и контрастную систему автофокуса, а также Apple приоткрыла диафрагму до f/1.9. Айфон сохраняет постоянство и, на мой взгляд, удерживает пальму первенства в зачете портретного режима на селфи-камеру. Смартфоны Apple из года в год демонстрируют качественное размытие фона и точное отделение основного объекта. iPhone 14 Pro Max не стал исключением. Ценю его фронталку за предсказуемый результат с естественной цветопередачей и высокий уровень детализации.
За две недели тестирования iPhone 14 Pro Max я пережил широкий спектр эмоций, начиная со скепсиса и заканчивая восторгом. Мне очень сильно понравилась расцветка Deep Purple — на другие даже не стоит обращать внимания. Разрешение 48 МП для меня, определенно, новый опыт, как для фотолюбителя, а Dynamic Island открывает дополнительные горизонты взаимодействия с привычным интерфейсом.
Я созрел, настало время обновляться и переходить с iPhone 13 Pro на iPhone 14 Pro Max. Он уже не кажется мне очень тяжелым и я теперь не могу отделаться от мысли, что экран моей прошлогодней «прошки» мне постоянно кажется маленьким. Кажется, что Apple воспользовалась каким-то приемом из фильма «Начало» и подсеяла в мой разум эту мысль. Просто невозможно отделаться от этого ощущения.
В этом году Apple представила только два новых айфона — это 14 Pro и 14 Pro Max, а базовые модели выглядят на их фоне скучным программным апдейтом для тех, кто только собирается переходить с устаревших устройств, которые лишились поддержки. Вероятно, в этом заключении можно сделать уважительный реверанс в сторону iPhone 14 Plus, но это уже совсем другая история, которую я скоро расскажу.