Для начала хочется поблагодарить и передать привет ребятам из Big Geek, которые предоставили мне смартфон на тест. Вы, конечно, большие молодцы, но теперь я просто не могу отделаться от ощущения, что экран моего iPhone 13 Pro очень мал, но об этом в другом разделе. К слову, в Big Geek прямо сейчас доступны все новинки Apple этой осени и не только. А по промокоду iGuides можно получить скидку на покупку нового iPhone, iPad, Mac, AirPods и других гаджетов.

Итак, рассказывать о дизайне iPhone 14 Pro Max — дело, на мой взгляд, довольно посредственное. Судите сами, Apple просто взяла всё лучшее, что так нам понравилось в поколениях iPhone 12 и 13, и навела лоска, приправив свежей расцветкой.