Робот-пылесос Viomi SE

Робот-пылесос 360 C50-1







Робот-пылесос — незаменимый гаджет для ежедневной поддержки чистоты в доме. Эта категория устройств поможет избавиться от пыли, сделать воздух в квартире приятнее, а также станет незаменимым помощником, если вместе с вами проживает пушистый питомец. Большинство современных моделей роботов-пылесосов поддерживают влажную уборку, программируемые режимы и возможность управления с помощью смартфонов. Сегодня в нашей подборке два таких гаджета.Робот-пылесос Viomi SE оснащен датчиком LDS, который сканирует помещение для построения подробной карты со всеми препятствиями. Это необходимо для эффективной уборки, чтобы исключить повторное прохождение уже убранных территорий. Устройство поддерживает сухой тип уборки и уникальную технологию y-образного маршрута, который обеспечивает более тщательную уборку. Также производитель не забыл оснастить робота возможностью управления всей основной функциональностью с помощью приложения для смартфона. Что касается характеристик, мощность всасывания Viomi SE — 35 Па, а время его автономной работы на стопроцентном заряде составляет 76 минут. Устройство доступно в белом цвете.Робот-пылесос 360 C50-1 поддерживает сухую и влажную уборку, а объем его пылесборника составляет 0,5 л. Предусмотрено наличие HEPA фильтра для очистки выдуваемого воздуха, а время работы от полной зарядки — 120 минут. Гаджет ориентируется в пространстве при помощи гироскопа, что обеспечило ему компактные размеры. Робот может предложить несколько видов управления для вашего удобства: с помощью пульта ДУ или через приложение для смартфона. Устройство оборудовано сенсорами обхода препятствий, обнаружения движения и перепадов высоты. Последний будет особенно полезен в несколько этажных загородных домах и таунхаусах.Влажность воздуха — довольно важный показатель, но почему-то о нём не так часто вспоминают. Тем не менее он может оказывать непосредственное влияние на комфортное состояние человека и питомцев, а также на температуры и сохранность обстановки, в том числе и мебели. Считается, что наиболее комфортно люди себя чувствуют в диапазоне от 35 до 60 процентов влажности.Мы предлагаем обратить внимание на увлажнитель воздуха от Xiaomi. Площадь его обслуживания составляет 48 квадратных метров, а производительность 355 мл/ч. Устройство оборудовано резервуаром для воды на 3,5 литра, имеется антибактериальная лампа. Что касается умных функций, увлажнитель Xiaomi умеет работать с голосовой помощницей «Алиса» и позволяет управлять своей функциональностью при помощи смартфона.Казалось бы, а что умного может быть в электрическом чайнике? Mi Smart Kettle Pro от Xiaomi объемом 1,5 литра умеет поддерживать заданную температуру воды, чтобы избежать постоянного кипячения. Мощность устройства составляет 1800 Вт, а управлять им можно прямо со смартфона. Лаконичный дизайн в белом цвете впишется в любой интерьер.Эта штука позволяет отслеживать температуру и показатель влажности в помещении. Незаменимый аксессуар для использования вместе с увлажнителем и поддержки комфортной среды в доме. Гаджет работает от батарейки типа CR2032, а также оснащен модулем Bluetooth 4.2 для подключения к смартфону и передачи данных. Термометр с датчиком влажности будет также полезен, если у вас дома есть кондиционер.Автоматический дозатор для жидкого мыла оснащается инфракрасным датчиком. Он срабатывает во время поднесения рук. Такими штуками можно оснастить кухню и ванную комнату. Устройство подходит для большинства брендов дезинфицирующих и моющих средств.