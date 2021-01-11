Компания Samsung Electronics представила на онлайн-выставке CES 2021 бытовую технику, которая помогает автоматизировать уборку и стирку. Система ИИ в роботе-пылесосе JetBot 90 AI+ оптимизирует маршрут уборки и позволяет ему взаимодействовать с окружающим пространством. Стиральные и сушильные машины Samsung Smart Dial с фронтальной загрузкой применяют ИИ, чтобы узнать предпочтения пользователей и порекомендовать оптимальные циклы стирки и сушки.
JetBot 90 AI+ — умный робот-пылесос на базе искусственного интеллекта Intel. Он перемещается по дому используя комбинацию датчиков и технологии распознавания объектов. Датчик LiDAR определяет расстояние и отслеживает местоположение устройства. 3D-сенсор распознает разницу между такими объектами, как игрушка и ножка стула, обнаруживает даже небольшие предметы на полу и определяет планировку комнаты, чтобы учитывать ее при маневрах. Алгоритм позволяет пылесосу идентифицировать объекты разных типов и составлять карту безопасных и эффективных перемещений. JetBot 90 AI+ использует эту информацию для уборки рядом с предметами, держась на расстоянии от хрупких вещей. Если пылесос классифицирует объект как потенциально опасный или способный привести к загрязнениям, он его объедет.
При очистке пола цифровой инверторный мотор JetBot 90 AI+ использует мощность всасывания 30 Вт, в сочетании с системой Jet Cyclone, улавливающей пыль из воздуха и грязь с пола. Самоочищающаяся щетка из волокон мягкого тканого материала собирает пыль с твердых поверхностей и проникает в щели. После завершения уборки он возвращается к станции для очистки, где собранный мусор и пыль попадают в специальный мешок.
Через приложение Samsung SmartThings можно планировать уборку, устанавливать запретные зоны на карте и подключаться к камере, чтобы следить за домом и домашними животными.
В новых стиральных и сушильных машинах с передней загрузкой Samsung Smart Dial серии 8800 используется технология Smart Dial, которая запоминает предпочтения пользователя и часто используемые настройки, а затем определяет их приоритетность для быстрого доступа на удобной панели управления. Машины также рекомендуют определенные циклы, основанные на изучении прошлых стирок, в зависимости от времени или дня недели.
Приложение SmartThings для смартфонов предупреждает пользователя об окончании цикла, дает возможность удаленного запуска или остановки цикла, планирования стирки и других задач.
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