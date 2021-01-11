











Компания Samsung Electronics представила на онлайн-выставке CES 2021 бытовую технику, которая помогает автоматизировать уборку и стирку. Система ИИ в роботе-пылесосе JetBot 90 AI+ оптимизирует маршрут уборки и позволяет ему взаимодействовать с окружающим пространством. Стиральные и сушильные машины Samsung Smart Dial с фронтальной загрузкой применяют ИИ, чтобы узнать предпочтения пользователей и порекомендовать оптимальные циклы стирки и сушки.JetBot 90 AI+ — умный робот-пылесос на базе искусственного интеллекта Intel. Он перемещается по дому используя комбинацию датчиков и технологии распознавания объектов. Датчик LiDAR определяет расстояние и отслеживает местоположение устройства. 3D-сенсор распознает разницу между такими объектами, как игрушка и ножка стула, обнаруживает даже небольшие предметы на полу и определяет планировку комнаты, чтобы учитывать ее при маневрах. Алгоритм позволяет пылесосу идентифицировать объекты разных типов и составлять карту безопасных и эффективных перемещений. JetBot 90 AI+ использует эту информацию для уборки рядом с предметами, держась на расстоянии от хрупких вещей. Если пылесос классифицирует объект как потенциально опасный или способный привести к загрязнениям, он его объедет.При очистке пола цифровой инверторный мотор JetBot 90 AI+ использует мощность всасывания 30 Вт, в сочетании с системой Jet Cyclone, улавливающей пыль из воздуха и грязь с пола. Самоочищающаяся щетка из волокон мягкого тканого материала собирает пыль с твердых поверхностей и проникает в щели. После завершения уборки он возвращается к станции для очистки, где собранный мусор и пыль попадают в специальный мешок.Через приложение Samsung SmartThings можно планировать уборку, устанавливать запретные зоны на карте и подключаться к камере, чтобы следить за домом и домашними животными.В новых стиральных и сушильных машинах с передней загрузкой Samsung Smart Dial серии 8800 используется технология Smart Dial, которая запоминает предпочтения пользователя и часто используемые настройки, а затем определяет их приоритетность для быстрого доступа на удобной панели управления. Машины также рекомендуют определенные циклы, основанные на изучении прошлых стирок, в зависимости от времени или дня недели.Функция OptiWash определяет вес загруженного белья и использует датчик Turbidity Sensor для определения нужного количества воды, моющего средства, а также времени стирки. Централизованная панель на стиральной машине позволяет управлять обоими устройствами одновременно, предоставляя легкий доступ ко всем элементам управления.Приложение SmartThings для смартфонов предупреждает пользователя об окончании цикла, дает возможность удаленного запуска или остановки цикла, планирования стирки и других задач.