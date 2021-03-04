









Компания Xiaomi выпустила в продажу новый продукт — Mi Handheld Vacuum Cleaner G10. Это беспроводной пылесос со встроенным экраном.Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 бесщёточным мотором с частотой вращения 25 000 об/мин и мощностью всасывания 150 аВт. Потребляемая мощность — 450 Вт, а зарядка производится через USB-порт.Главная отличительная особенность этого пылесоса заключается в наличии круглого цветного экрана с разрешением HD. На нём можно просматривать информацию о состоянии заряда аккумулятора, настраивать мощность всасывания и выбирать режим работы (интенсивный или с низким шумом). Управлять режимами также можно с помощью мобильного приложения на смартфоне.Насадка для пола автоматически распознаёт материал поверхности и регулирует интенсивность очистки. Поддерживается как влажная уборка, так и сухая. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мА·ч, его хватает более чем на час работы.Пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 уже доступен в России и продаётся в интернет-магазине Xiaomi за 21 990 рублей.