Компания Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin новое инновационное устройство — OCooker Multi-purpose Cooking Robot. Это многофункциональный прибор, способный заменить более двадцати кухонных устройств.
OCooker Multi-purpose Cooking Robot можно использовать для жарки, тушения, варки на пару, замешивания теста, измельчения мяса, льда, приготовления сока и для многих других целей. Он заменяет собой рисоварку, мультиварку, соковыжималку, дробилку для льда, гриль для приготовления стейков и овощей, миксер для соусов, мясорубку, тестомес, йогуртницу, высокоточные весы, измельчитель, электрическую пароварку и прочие кухонные приборы. Этот прибор не может разве что охлаждать продукты, то есть после его покупки холодильник всё же придётся оставить на кухне.
OCooker Multi-purpose Cooking Robot работает по принципу кухонного комбайна, только гораздо универсальнее прочих подобных устройств. В комплектацию включены различные модули, в том числе те, которые можно использовать одновременно с для параллельного приготовления нескольких блюд. Также в наличии различные аксессуары, которые обычно прилагаются к кухонной технике.
Устройство оснащено 7-дюймовым сенсорным экраном и умной начинкой и поддержкой голосового ассистента. Пользователь может выбрать рецепт, посмотреть видео с руководством по приготовлению блюда и управлять любыми параметрами готовки, например, настроить таймер и температуру нагрева. В многослойной пароварке можно готовить сразу до трёх различных блюд независимо друг от друга.
Xiaomi будет продавать OCooker Multi-purpose Cooking Robot за 5999 юаней (около 69 тысяч рублей), но покупатели, вложившиеся в этот проект на этапе краудфандинга, получат устройство гораздо дешевле — за 3999 юаней (примерно 45 800 рублей).
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