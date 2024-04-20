Wildberries ввел странное правило. Без него редкий товар не купить

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Маркетплейс требует подтвердить свой аккаунт через Госуслуги. Без него вы не сможете сделать заказ из-за рубежа.На платформе есть много иностранных товаров, которые в России не так просто найти, а их цены, обычно, значительно ниже, предложенных официальными ретейлерами. Ранее проблем с такими заказами не было, однако из-за снижения таможенного порога беспошлинных покупок, правила поменялись.Теперь от покупателя требуется подтвердить свою личность через портал Госуслуг. Ввести данные нужно в течение 2 часов 30 минут. Если не успели, заказ импортного товара отменят. После привязки вся информация сохраняется — вводить повторно не придется. Отозвать согласие на обработку персональных данных можно в личном кабинете Госуслуг.