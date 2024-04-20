Samsung Galaxy S25 заткнет за пояс всех конкурентов благодаря одной своей особенности

Олег

Galaxy


Компания Samsung оснастит свои будущие флагманы чипом, превосходящим аналог от Snapdragon. Об этом пишет Gizmochina.

Как известно, компания решила частично вернуть в топовые смартфоны Galaxy свой собственный чип Exynos, и линейка S24 вышла на базе такого SoC. Тесты и сравнения его со Snapdragon уже показали, что чуда не произошло: одна и та же модель смартфона с разными чипами демонстрирует превосходство Qualcomm, хотя в Galaxy S24+ оно минимально. Похоже, Samsung собирается закрепить свой успех.

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Свежая утечка от инсайдера PandaFlashPro вселяет надежду в фанатов Samsung. Согласно ей, будущий чип Exynos 2500 будет интегрирован в Galaxy S25, и смартфоны под его управлением превзойдут любые другие на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Инсайдер уверяет, что превосходство Exynos проявится как в производительности, так и в энергоэффективности. Более ранние утечки гласили, что версии Galaxy S25 на базе Snapdragon не будет совсем, но пока это выглядит сомнительно. 

Ожидается, что Samsung Exynos 2500 будет первым чипом компании, созданным с применением 3 нм-техпроцесса, в отличие от 4 нм в конкурирующем с ним QS 8 Gen 4. 

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Источник:
Gizmochina
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