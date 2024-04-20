Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать

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Гаджет впитал в себя все современные тренды: надежность Nokia, дизайн Nothing, несколько дисплеев и винтажность «звонилок» из прошлого. Жаль, что купить его не получится.Во всяком случае пока. Это всего лишь концепт дизайнера Вьет Доан Дука (Viet Doan Duc). Он объединил передовые технологии с телефонами прошлого. На видео показана строгая раскладушка в металлическом корпусе. На переднем дисплее узнается тема внутреннего механизма от Nothing, а камеру на шарнире сбоку и поворотный механизм, вспомнят все владельцы Nokia N90.Внутри есть физическая клавиатура и круглая панель для перемещения по меню. Впрочем, можно использовать привычное сенсорное управление на внутреннем экране. Индустриальная эстетика дополняется экологичностью — все дисплеи работают на электронных чернилах E Ink.Своей работой дизайнер хочет привлечь внимание инвесторов, которые могли бы воплотить мечту в жизнь. Он считает, что компании, могут успешно использовать тенденцию ностальгического дизайна для создания гаджетов, сочетающих в себе винтажную привлекательность и современными возможностями.