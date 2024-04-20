Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать

Артем
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Гаджет впитал в себя все современные тренды: надежность Nokia, дизайн Nothing, несколько дисплеев и винтажность «звонилок» из прошлого. Жаль, что купить его не получится.

Во всяком случае пока. Это всего лишь концепт дизайнера Вьет Доан Дука (Viet Doan Duc). Он объединил передовые технологии с телефонами прошлого. На видео показана строгая раскладушка в металлическом корпусе. На переднем дисплее узнается тема внутреннего механизма от Nothing, а камеру на шарнире сбоку и поворотный механизм, вспомнят все владельцы Nokia N90.

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Внутри есть физическая клавиатура и круглая панель для перемещения по меню. Впрочем, можно использовать привычное сенсорное управление на внутреннем экране. Индустриальная эстетика дополняется экологичностью — все дисплеи работают на электронных чернилах E Ink.


Своей работой дизайнер хочет привлечь внимание инвесторов, которые могли бы воплотить мечту в жизнь. Он считает, что компании, могут успешно использовать тенденцию ностальгического дизайна для создания гаджетов, сочетающих в себе винтажную привлекательность и современными возможностями.

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Источник:
TrendHunter
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Комментарии

Anatoly076
+167
Anatoly076
Ну вообще как говорят мода повторяется каждые 35 лет!!! Конечно N90 был своеобразным но запоминающимся. Да и некоторые телефоны Самсунга с антенной выглядели круто. Сейчас антенна была бы функционально прикольна, если каким-то образом была бы связана с 5G или LTE+. Это бы активировало бы большую скорость интернета только в НУЖНЫЙ момент, сокращая затраты энергии на постоянный поиск LTE+. Да и сидишь такой в парке, а из смартфона антенка крутая такая — и все понимают что вот он «пожиратель трафика» 🤣🤣🤣. Механические кнопки тоже были прикольные на N900 — весь смартфон сдвигался и там полноразмерная была на Linux. Чего стоят складные флопы и т.д. Эти тоже могут взлететь — надо пробовать 🤷🏻‍♂️👍🏻
31 секунду назад
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