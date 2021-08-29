Всю неделю мы серфили на AliExpress в поиске практичных и интересных товаров, а также самых выгодных цен. Ниже — товары, которые удивят вас спектром возможностей, продающиеся прямо сейчас по заниженной цене.Компактный прибор для тех, кому не хватает кондиционера или кто мучает из-за его отсутствия. Вентилятор складной, удобно при переносе в другую комнату или перевозе в сумке. Это позволяет носить его, например, в офис, а потом забирать домой и пользоваться там.Прибор беспроводной. Заряжается по кабелю USB-C, с восполненной энергией он работает до 6-10 часов непрерывно.Казалось бы, обычная лампа, но нет. Она позволяет не занимать все розетки на удлиннителе. У основания лампы с задней стороны размещены кабели USB-A и USB-C. К ним можно подключить смартфон.Лампа состоит из 52 светодиодов, которые могут гореть пятью цветами. Угол падения лучей регулируется.Что мы ценим в вертикальных пылесосах? Автономность, мощность и возможность убираться в труднодоступных местах, применяя как можно меньше усилий. На это рассчитан Redkey F10.Фишка прибора — сгибающаяся ножка. Она сгибается по нажатию на специальную кнопку. Это позволяет с большим удобством убирать труднодоступные места — например, под диваном, шкафом, столом или креслом с длинными ножками. Не нужно становиться колени, сильно наклоняться или передвигать мебель, пылесос согнется сам, вам нужно только направлять его.Прибор для повышения влажности в комнате. Практичный и эффектный — на корпусе располагается подсветка, что выделяет его при низкой освещенности.Увлажнитель беспроводной, его можно поставить в любой точке в квартире. Желательно располагать его подальше от электроники, чтобы влага не попала к ним вовнутрь.Материал корпуса — АБС-пластик. К плюсам эргономики относится вес прибора 242 г. Такую легкую штуку легко переносить из одной комнаты в другую.Еще один умный прибор от этого бренда. Управление им осуществляется в мобильном приложении Mi Home, это значит, что вы увидите точные данные о его работе.Вентилятор мощный, он создает воздушный поток до 16 метров, есть три уровня мощности. Прибор не шумит даже в самом мощном режиме работы — максимальный уровень шума составляет 38 Дб.Работает почти как предыдущий лот, только предназначен для ног. Для массажа также применяются массажные головки с инфракрасным излучением.Прибор разминает и греет ноги. Время сессии составляет 15 минут. Есть разные режимы работы, управление осуществляется с помощью пульта ДУ.Принцип таков: он работает с помощью 8 крутящихся головок, расположенных по четыре с двух сторон, каждая из них греет с помощью инфракрасного излучения. Добавлены три режима работы и механизм предотвращения перегрева.Устройство компактное, оно легко кладется в рюкзак и не утяжеляет его. На корпусе расположены две кнопки — для включения / выключения массажа и для регулировки скорости вращения головок.Подсветка — оригинальное решение чтобы выделить бытовой прибор в интерьере. С ней вода окрашивается в один из доступных цветов, эффектно смотрится в условиях недостаточной освещенности. Цвет регулируется в мобильном приложении.Цвет — не единственное, что можно делать с помощью приложения. Вы сможете установить температуру и включить нагрев воды в любой момент – в один клик! По пути с работы включите SkyKettle G214S через приложение, и вернувшись домой, вы сможете устроить чаепитие, не потратив времени на ожидание.