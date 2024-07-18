Fiio анонсировала CD-плеер мечты. Время откапывать диски

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К нему можно подключить Bluetooth-наушники, но главное — начинка.Современный СD-плеер Fiio DM13 сочетает в себе вполне традиционный дизайн и возможности современных плееров. Внешне, это все та же квадратная коробочка с откидной крышкой и клавишами управления на верхней части корпуса. На передней грани расположен дисплей, отображающий длительность и номер текущего трека.Возможностей прослушивания музыки несколько: можно использовать несимметричный выход для наушников 3,5 мм, балансный 4,4 мм или подключиться к Bluetooth. Отличительной чертой беспроводного соединение стала совместимость с aptX HD-кодеком, что передает звук в максимальном качестве и с минимальной задержкой. Также новинка оснащена аналоговым линейным выходом и цифровым выходом S/PDIF, что позволяет подружить плеер с усилителем или активными мониторами.Поскольку плеер предназначен для проигрывания компакт-дисков, никакие флешки он не прочитает. Зато можно по старинке записать треки формате FLAC, WAV, WMA, AAC, MP3 на CD-болванку.Из дополнительных преимуществ отмечают электронную защиту от удара и аккумулятор с автономностью до 8 часов.Пока неизвестно, когда Fiio DM13 поступит в продажу. На старте гаджет будет доступен в серебристом цвете, а чуть позже добавятся титановый, красный, синий и черный.