Fiio анонсировала CD-плеер мечты. Время откапывать диски

Артем
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К нему можно подключить Bluetooth-наушники, но главное — начинка.

Современный СD-плеер Fiio DM13 сочетает в себе вполне традиционный дизайн и возможности современных плееров. Внешне, это все та же квадратная коробочка с откидной крышкой и клавишами управления на верхней части корпуса. На передней грани расположен дисплей, отображающий длительность и номер текущего трека. 

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Возможностей прослушивания музыки несколько: можно использовать несимметричный выход для наушников 3,5 мм, балансный 4,4 мм или подключиться к Bluetooth. Отличительной чертой беспроводного соединение стала совместимость с aptX HD-кодеком, что передает звук в максимальном качестве и с минимальной задержкой. Также новинка оснащена аналоговым линейным выходом и цифровым выходом S/PDIF, что позволяет подружить плеер с усилителем или активными мониторами. 

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Поскольку плеер предназначен для проигрывания компакт-дисков, никакие флешки он не прочитает. Зато можно по старинке записать треки формате FLAC, WAV, WMA, AAC, MP3 на CD-болванку. 

Из дополнительных преимуществ отмечают электронную защиту от удара и аккумулятор с автономностью до 8 часов.

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Пока неизвестно, когда Fiio DM13 поступит в продажу. На старте гаджет будет доступен в серебристом цвете, а чуть позже добавятся титановый, красный, синий и черный.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

+862
amabilis1977
Про начинку поподробнее?☝🏻
Вчера в 23:07
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Dmitriy
+1059
Dmitriy
Ну для нынешних технологий он явно толстоват. Как то в 90-е они потоньше были. И блюпуп тут явно не при чем..
2 часа назад в 23:35
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