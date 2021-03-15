

Распродажа «Охота на тренды» закончилась, но это не повод забывать про AliExpress. Выгодные предложения и крупные скидки там есть всегда.



На этот раз собрали практичные товары ценой ниже 500 рублей. На них точно не жалко денег, а толку от таких девайсов будет масса.



Многоразовая пробка для вина



Цена: от 195 руб. вместо 278 руб.



Сохранит герметичность бутылки и свежесть вина или любого другого напитка. Подходит для большинства бутылок, независимо от диаметра горла. Проста в использовании: вставьте пробку в горло и нажмите на рычаг.



Материалы — нержавеющая сталь и силикон. Размеры — 9,5 х 4 х 4 см в открытом состоянии и до 5 х 4 х 4 см в закрытом.



Из отзывов: «Месяц доставка. Отслеживался. Упаковка норм. Товар соответствует описанию. Симпатичная и лëгкая. Материал — нержавеющая сталь. Внутри резиновая затычка. Качество хорошее. На Новый год проверим её в деле».



Мерный стаканчик



Цена: от 192 руб. вместо 331 руб.



Сосуд для приготовления коктейлей в домашних условиях. В этом случае ингредиенты необходимо точно дозировать.



Размеры корпуса — 4,6 x 12 см. Три цвета на выбор: золотой, серебристый, черный или градиентный радужный. Материал — нержавеющая сталь.



Из отзывов: «Все точно как на сайте. Джигер довольно большой. Продавца рекомендую».



Штангенциркуль с экраном



Цена: 374 руб. вместо 534 руб.



Дисплей упрощает пользование прибором, показывая толщину измеряемого объекта. На нем цифры отображаются более крупно, плюс так невозможно ошибиться с данными.



Данные отображаются в миллиметрах или дюймах. Переключаются они по кнопке. Всего клавиш три — питания, переключения единиц измерения и сброса данных. Прибор работает на батарейке LR44.



Из отзывов: «Оригинальный цифровой электронный штангенциркуль, микрометр. Купила мужу, остался очень доволен. Спасибо большое продавцу за быструю доставку и отличный товар».



Открывалка для банок



Цена: 334 руб. вместо 531 руб.



Многократно упрощает процесс открытия банок. Размер инструмента — 9 х 7 х 4,5 см, вес — 132 г, цвет рукояти — белый, материал — нержавеющая сталь.



Из отзывов: «Получила открывалку для банок, проверила, попробовала открыть. Легко открывает, крышка немного сминается, но использовать повторно её можно. Пятерочка, однозначно!»



Термометр для духовки







Цена: 148 руб. вместо 274 руб.



Показывает температуру в духовке. Решит проблему, если это значение не отображается на экране или хочется сверить для большей уверенности в точности данных.



Из отзывов: «Заказывала родителям. Пришел прибор, но стрелка не на нуле. Это можно исправить, подкрутив сзади. Все хорошо, спасибо».



Машинка для удаления катышков с одежды Показывает температуру в духовке. Решит проблему, если это значение не отображается на экране или хочется сверить для большей уверенности в точности данных.«Заказывала родителям. Пришел прибор, но стрелка не на нуле. Это можно исправить, подкрутив сзади. Все хорошо, спасибо».



Цена: 120 руб. вместо 255 руб.

Вернет презентабельный вид давно использующейся одежде. Механика простая: водите триммером по ткани, и он собирает ворс.Цвета: белый, черный, розовый, желтый. Материал — АБС-пластик, размеры — 7,5 х 6,2 см. Машинку можно носить с собой, в комплекте идет стеклянный колпачок для защиты триммера.«Со своей функцией справляется на ура. Одна сторона — жесткая сетка, которая счищает катышки, второй можно их собирать. Для деликатных тканей может быть грубовато, но для свитеров, толстовок и тому подобного, в самый раз. Заказом довольна, вещь нужная».Использовать прибор крайне просто. Ваша задача – нажать на кнопку, вставить зонд в продукт и подождать 3-5 секунд. На экране ЖК-дисплея вы увидите точную температуру. Диапазон измерения от — 50 ℃ до + 300 ℃, погрешность — 1,5 ℃, Размер: 23,8 x 15 см. Материал корпуса — металл.«Работает исправно, но в силу контактного способа измерения, точную температуру этот гаджет показывает с изрядной задержкой. От 20 до 70 градусов набиралось примерно 7-10 секунд».Просто поднесите зубную чету. Датчик движения распознает ее, а прибор выдавит нужное количество зубной пасты.Крепится на стену. предлагаются четыре варианта цвета корпуса, можно выбрать наиболее подходящую версию под ваш стиль интерьера. Размеры корпуса — 4 х 7 х 11 см.«Товар выполнен качественно. Цвет белый, люфтов нет, пластик крепкий, не скрипит. На пробу был вкручен тюбик с маленьким остатком зубной пасты. В принципе можно дозировать объем выдавливаемой пасты, путем неполного продавливания, зубной щеткой, кнопки в дозаторе».



Мини-увлажнитель воздуха





Цена: 377 руб. вместо 617 руб.



У этого девайса два плюса — компактность и портативность. Это позволяет ему не выделяться среди других элементов интерьера и стоять в любом удобном для хозяина месте, подключение к питанию не требуется. У этого девайса два плюса — компактность и портативность. Это позволяет ему не выделяться среди других элементов интерьера и стоять в любом удобном для хозяина месте, подключение к питанию не требуется.



Емкость наполнителя для воды — 200 мл, тип увлажнителя — ультразвуковой. На корпус добавлена подсветка. Можно добавить вентилятор для увеличения радиуса действия.



Из отзывов: «Первое впечатление приятное. Лёгкий, компактный прибор. Тихонько шелестит. Подсветка по кругу во время работы мигает разными цветами. Будем надеяться на долгую бесперебойную работу».





