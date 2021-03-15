Распродажа «Охота на тренды» закончилась, но это не повод забывать про AliExpress. Выгодные предложения и крупные скидки там есть всегда.
На этот раз собрали практичные товары ценой ниже 500 рублей. На них точно не жалко денег, а толку от таких девайсов будет масса.
Многоразовая пробка для вина
Цена: от 195 руб. вместо 278 руб.
Сохранит герметичность бутылки и свежесть вина или любого другого напитка. Подходит для большинства бутылок, независимо от диаметра горла. Проста в использовании: вставьте пробку в горло и нажмите на рычаг.
Материалы — нержавеющая сталь и силикон. Размеры — 9,5 х 4 х 4 см в открытом состоянии и до 5 х 4 х 4 см в закрытом.
Из отзывов: «Месяц доставка. Отслеживался. Упаковка норм. Товар соответствует описанию. Симпатичная и лëгкая. Материал — нержавеющая сталь. Внутри резиновая затычка. Качество хорошее. На Новый год проверим её в деле».
Мерный стаканчик
Цена: от 192 руб. вместо 331 руб.
Сосуд для приготовления коктейлей в домашних условиях. В этом случае ингредиенты необходимо точно дозировать.
Размеры корпуса — 4,6 x 12 см. Три цвета на выбор: золотой, серебристый, черный или градиентный радужный. Материал — нержавеющая сталь.
Из отзывов: «Все точно как на сайте. Джигер довольно большой. Продавца рекомендую».
Штангенциркуль с экраном
Цена: 374 руб. вместо 534 руб.
Дисплей упрощает пользование прибором, показывая толщину измеряемого объекта. На нем цифры отображаются более крупно, плюс так невозможно ошибиться с данными.
Данные отображаются в миллиметрах или дюймах. Переключаются они по кнопке. Всего клавиш три — питания, переключения единиц измерения и сброса данных. Прибор работает на батарейке LR44.
Из отзывов: «Оригинальный цифровой электронный штангенциркуль, микрометр. Купила мужу, остался очень доволен. Спасибо большое продавцу за быструю доставку и отличный товар».
Открывалка для банок
Цена: 334 руб. вместо 531 руб.
Многократно упрощает процесс открытия банок. Размер инструмента — 9 х 7 х 4,5 см, вес — 132 г, цвет рукояти — белый, материал — нержавеющая сталь.
Из отзывов: «Получила открывалку для банок, проверила, попробовала открыть. Легко открывает, крышка немного сминается, но использовать повторно её можно. Пятерочка, однозначно!»
Термометр для духовки
Показывает температуру в духовке. Решит проблему, если это значение не отображается на экране или хочется сверить для большей уверенности в точности данных.
Из отзывов: «Заказывала родителям. Пришел прибор, но стрелка не на нуле. Это можно исправить, подкрутив сзади. Все хорошо, спасибо».
Машинка для удаления катышков с одежды
Цена: 120 руб. вместо 255 руб.
Цвета: белый, черный, розовый, желтый. Материал — АБС-пластик, размеры — 7,5 х 6,2 см. Машинку можно носить с собой, в комплекте идет стеклянный колпачок для защиты триммера.
Из отзывов: «Со своей функцией справляется на ура. Одна сторона — жесткая сетка, которая счищает катышки, второй можно их собирать. Для деликатных тканей может быть грубовато, но для свитеров, толстовок и тому подобного, в самый раз. Заказом довольна, вещь нужная».
Термометр для мяса
Цена: 140 руб. вместо 254 руб.
Использовать прибор крайне просто. Ваша задача – нажать на кнопку, вставить зонд в продукт и подождать 3-5 секунд. На экране ЖК-дисплея вы увидите точную температуру. Диапазон измерения от — 50 ℃ до + 300 ℃, погрешность — 1,5 ℃, Размер: 23,8 x 15 см. Материал корпуса — металл.
Из отзывов: «Работает исправно, но в силу контактного способа измерения, точную температуру этот гаджет показывает с изрядной задержкой. От 20 до 70 градусов набиралось примерно 7-10 секунд».
Полностью автоматический дозатор зубной пасты
Цена: 451 руб. вместо 592 руб.
Просто поднесите зубную чету. Датчик движения распознает ее, а прибор выдавит нужное количество зубной пасты.
Крепится на стену. предлагаются четыре варианта цвета корпуса, можно выбрать наиболее подходящую версию под ваш стиль интерьера. Размеры корпуса — 4 х 7 х 11 см.
Из отзывов: «Товар выполнен качественно. Цвет белый, люфтов нет, пластик крепкий, не скрипит. На пробу был вкручен тюбик с маленьким остатком зубной пасты. В принципе можно дозировать объем выдавливаемой пасты, путем неполного продавливания, зубной щеткой, кнопки в дозаторе».
Мини-увлажнитель воздуха
У этого девайса два плюса — компактность и портативность. Это позволяет ему не выделяться среди других элементов интерьера и стоять в любом удобном для хозяина месте, подключение к питанию не требуется.
Емкость наполнителя для воды — 200 мл, тип увлажнителя — ультразвуковой. На корпус добавлена подсветка. Можно добавить вентилятор для увеличения радиуса действия.
Из отзывов: «Первое впечатление приятное. Лёгкий, компактный прибор. Тихонько шелестит. Подсветка по кругу во время работы мигает разными цветами. Будем надеяться на долгую бесперебойную работу».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru