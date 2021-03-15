Распродажа «Охота на тренды» закончилась, но это не повод забывать про AliExpress. Выгодные предложения и крупные скидки там есть всегда. 

На этот раз собрали практичные товары ценой ниже 500 рублей. На них точно не жалко денег, а толку от таких девайсов будет масса. 

Многоразовая пробка для вина 

Цена: от 195 руб. вместо 278 руб.

Сохранит герметичность бутылки и свежесть вина или любого другого напитка. Подходит для большинства бутылок, независимо от диаметра горла. Проста в использовании: вставьте пробку в горло и нажмите на рычаг. 

Материалы — нержавеющая сталь и силикон. Размеры — 9,5 х 4 х 4 см в открытом состоянии и до 5 х 4 х 4 см в закрытом. 

Из отзывов: «Месяц доставка. Отслеживался. Упаковка норм. Товар соответствует описанию. Симпатичная и лëгкая. Материал — нержавеющая сталь. Внутри резиновая затычка. Качество хорошее. На Новый год проверим её в деле». 

Мерный стаканчик 

Цена: от 192 руб. вместо 331 руб.

Сосуд для приготовления коктейлей в домашних условиях. В этом случае ингредиенты необходимо точно дозировать. 

Размеры корпуса — 4,6 x 12 см. Три цвета на выбор: золотой, серебристый, черный или градиентный радужный. Материал — нержавеющая сталь. 

Из отзывов: «Все точно как на сайте. Джигер довольно большой. Продавца рекомендую».

Штангенциркуль с экраном 

Цена: 374 руб. вместо 534 руб.

Дисплей упрощает пользование прибором, показывая толщину измеряемого объекта. На нем цифры отображаются более крупно, плюс так невозможно ошибиться с данными. 

Данные отображаются в миллиметрах или дюймах. Переключаются они по кнопке. Всего клавиш три — питания, переключения единиц измерения и сброса данных. Прибор работает на батарейке LR44. 

Из отзывов: «Оригинальный цифровой электронный штангенциркуль, микрометр. Купила мужу, остался очень доволен. Спасибо большое продавцу за быструю доставку и отличный товар». 

Открывалка для банок 

Цена: 334 руб. вместо 531 руб.

Многократно упрощает процесс открытия банок. Размер инструмента — 9 х 7 х 4,5 см, вес — 132 г, цвет рукояти — белый, материал — нержавеющая сталь. 

Из отзывов: «Получила открывалку для банок, проверила, попробовала открыть. Легко открывает, крышка немного сминается, но использовать повторно её можно. Пятерочка, однозначно!»

Термометр для духовки 


Цена: 148 руб. вместо 274 руб.

Показывает температуру в духовке. Решит проблему, если это значение не отображается на экране или хочется сверить для большей уверенности в точности данных.

Из отзывов: «Заказывала родителям. Пришел прибор, но стрелка не на нуле. Это можно исправить, подкрутив сзади. Все хорошо, спасибо». 

Машинка для удаления катышков с одежды


Цена: 120 руб. вместо 255 руб.

Вернет презентабельный вид давно использующейся одежде. Механика простая: водите триммером по ткани, и он собирает ворс. 

Цвета: белый, черный, розовый, желтый. Материал — АБС-пластик, размеры — 7,5 х 6,2 см. Машинку можно носить с собой, в комплекте идет стеклянный колпачок для защиты триммера. 

Из отзывов: «Со своей функцией справляется на ура. Одна сторона — жесткая сетка, которая счищает катышки, второй можно их собирать. Для деликатных тканей может быть грубовато, но для свитеров, толстовок и тому подобного, в самый раз. Заказом довольна, вещь нужная». 

Термометр для мяса

Цена: 140 руб. вместо 254 руб.

Использовать прибор крайне просто. Ваша задача – нажать на кнопку, вставить зонд в продукт и подождать 3-5 секунд. На экране ЖК-дисплея вы увидите точную температуру. Диапазон измерения от — 50 ℃ до + 300 ℃, погрешность — 1,5 ℃, Размер: 23,8 x 15 см. Материал корпуса — металл. 

Из отзывов: «Работает исправно, но в силу контактного способа измерения, точную температуру этот гаджет показывает с изрядной задержкой. От 20 до 70 градусов набиралось примерно 7-10 секунд».

Полностью автоматический дозатор зубной пасты

Цена: 451 руб. вместо 592 руб.

Просто поднесите зубную чету. Датчик движения распознает ее, а прибор выдавит нужное количество зубной пасты. 

Крепится на стену. предлагаются четыре варианта цвета корпуса, можно выбрать наиболее подходящую версию под ваш стиль интерьера. Размеры корпуса — 4 х 7 х 11 см. 

Из отзывов: «Товар выполнен качественно. Цвет белый, люфтов нет, пластик крепкий, не скрипит. На пробу был вкручен тюбик с маленьким остатком зубной пасты. В принципе можно дозировать объем выдавливаемой пасты, путем неполного продавливания, зубной щеткой, кнопки в дозаторе». 

 
Мини-увлажнитель воздуха

Цена: 377 руб. вместо 617 руб.

У этого девайса два плюса — компактность и портативность. Это позволяет ему не выделяться среди других элементов интерьера и стоять в любом удобном для хозяина месте, подключение к питанию не требуется. 

Емкость наполнителя для воды — 200 мл, тип увлажнителя — ультразвуковой. На корпус добавлена подсветка. Можно добавить вентилятор для увеличения радиуса действия.  

Из отзывов: «Первое впечатление приятное. Лёгкий, компактный прибор. Тихонько шелестит. Подсветка по кругу во время работы мигает разными цветами. Будем надеяться на долгую бесперебойную работу». 



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