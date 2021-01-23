Новый год только начался, крупных распродаж еще не было. Тем не менее, на AliExpress всегда можно найти много выгодных товаров.

Нашли девять лучших товаров для дома, делающих его удобнее, уютнее или эстетичнее.

Настенный автоматический диспенсер для зубной пасты

Цена: 426 руб. вместо 608 руб.

Дозатор зубной пасты. Работает автоматически за счет датчика движения. Поднесите зубную щетку к нему, и он выдавит необходимое ее количество.

Добавлена ультрафиолетовая подсветка, убивающая остающиеся на щетке бактерии.

Из отзывов: «Очень крутая штука. Без батареек. Работает без нареканий. Главное нормально установить тюбик зубной пасты».

Электрическая зубная щетка DR.BEI C01 Sonic

Стандартная электрическая зубная щетка. Тип — ультразвуковая. Подходит людям с большим количеством пломб, от такой щетки их шанс выпасть минимальна.

Скорость — 2100 движений в минуту, насадки двойные — для ухода за зубами и деснами, низкий уровень шума, беспроводная зарядка.

Из отзывов: «Щетка на вид классная, это первая подобная. Мне понравилась, использую три дня, чищу по три минуты и результат с обычной щеткой не сравнить».

Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer с ионизацией

Цена: 3587 руб. вместо 3986 руб.

По словам Xiaomi, благодаря ионизации устройство решает проблемы повреждённых волос. Убирается статическое напряжение, что сделает ваши волосы мягкими и эластичными.

Мощность 1800 Вт, длина сетевого шнура — 1,4 м. Добавлен интеллектуальный модуль контроля температуры NTC. Он определяет изменение температуры окружающей среды на входе воздуха, автоматически регулирует время чередования подачи горячего и холодного воздуха.

Из отзывов: «Фен очень мощный, по сравнению с моим старым. Дует как ураган. Провод длинный, даже если от пола держать, то во весь рост и ещё выше хватает. Короче, класс!

Электрическая турка

Цена: 1403 руб. вместо 2378 руб.

Турка с подогревающей подставкой. Подходит для заваривания кофе, чая и молока.

Материал — нержавеющая сталь, цвет серебристый, напряжение — 220-240 В, мощность — 800 Вт, водонепроницаемость — IPX4, емкость — 500 мл.

Кофеварка VITEK VT-1528

«Очень доволен покупкой. Простой в использовании, хорошие результаты. Легко чистить».

Цена: 1395 руб. вместо 2990 руб.

Капельная кофеварка. Мощность — 750 Вт, объем — 1,25 л, тип используемого кофе — молотый, материал корпуса — пластик. Добавлены плита автоподогрева, противокапельная система и фильтр

Из отзывов: «Хорошая кофеварка за полторы тысячи. Выглядит очень симпатично, большой чайник, три большие кружки без проблем. Все удобно, легко моется, не надо никаких сменных фильтров».

Робот-пылесос Haier HB-QT36B

Цена: 7099 руб. вместо 8813 руб.

Бюджетный робот-пылесос. Подходит для сухой и влажной уборки. Они могут проводиться одновременно. Емкость пылесборника — 310 мл, резервуара для воды — 150 мл.

Из отзывов: «Очень классный помощник. Доставили быстро, до двери, продавец отвечает оперативно. В комплект входят запасная тряпочка, щетки и фильтр. Очень рекомендую».

Мультипекарь REDMOND RMB-M604

Цена: 2564 руб. вместо 4499 руб.

Плита с формочками для запекания. Подойдет для приготовления вафель и другой выпечки. Формочек 40, они сменные.

Из отзывов: «Получила мультипекарь и очень довольна, классная штука. Всё целое, работает. Даже уже испробовала, и домашние оценили Продавец очень быстро отправил заказ, но доставка уж очень долгая, это очень огорчает».

Настенная лампа с выключателем

Цена: 913 руб. вместо 2853 руб.

Тип цоколя — E27, доступны шесть цветов корпуса.

Из отзывов: «Вполне приличный за свои деньги. Материалы: дерево и металл. Минусы: очень долго промучился с установкой, потому что сзади очень маленькая область для скрытия проводки. Не стал подключать проводку с помощью вложенного соединителя, а сделал обычной скруткой, тогда всё влезло, но это особенность конструкции».

Подставка под кружку с подогревом

Цена: 1055 руб. вместо 1446 руб.

Миниатюрный блинчик внешне похож на беспроводную зарядку. Механика элементарная: аксессуар подогревается, на него ставится кружка с жидкостью, и она не остывает.

Вы не обожжетесь о подставку. Ее максимальная температура — 60 градусов по Цельсию. На панели расположен индикатор температуры аксессуара: синий — до 50 градусов, красный — 50-60 градусов.

Из отзывов: «Хорошо работает, рекомендую использовать бумажный стаканчик».





