





На российском рынке бытовой техники появилась посудомоечная машина, управляемая голосовыми командами с помощью виртуального ассистента «Алиса». Интеграцию с ним осуществило российское подразделение немецкой компании BSH Hausgeräte GmbH.Для запуска голосового управления с помощью «Алисы» нужно активировать технику в приложении Home Connect и соединить аккаунты в приложении «Яндекса». Навык Home Connect доступен в разделе «Управление устройствами» для всех посудомоечных машин и кофемашин Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff с Home Connect — как вновь приобретенных, так и уже установленных в доме.Сказав, например, «Алиса, включи посудомоечную машину на программу Авто 60» или «Алиса, включи тихую программу на посудомоечной машине», можно выбрать режим мойки. Количество поддерживаемых команд зависит от модели посудомоечной машины.Кофемашина запускается командой «Алиса, свари эспрессо (американо, капучино, латте)». Управлять посудомоечной машиной и кофемашиной можно не только голосом, но и с сенсорного экрана мобильного устройства в приложении «Яндекса».Интеграция с экосистемой умного дома «Яндекса» позволяет встраивать бытовые приборы в пользовательские сценарии. Одной командой — например, «Алиса, спокойной ночи» — можно выполнить целый набор действий. Пользователь подает команду и отправляется спать, а виртуальный помощник запускает сценарий: сразу же выключает свет, музыку, а позже, в момент начала действия ночного тарифа на электроэнергию, включает посудомоечную машину.Модулем Home Connect оснащены десятки видов бытовой техники брендов BSH: духовые шкафы, варочные панели, посудомоечные и стиральные машины, кофемашины, роботы-пылесосы и другие. С помощью Home Connect можно включать и выключать устройства, выбирать программы, менять многочисленные настройки, создавать пользовательские рецепты, задавать таймеры, активировать режим энергосбережения — и все это за сотни и даже тысячи километров от дома.Интеграцией техники BSH c виртуальным голосовым помощником занимались разработчики БСХ Россия и «Яндекса». Со стороны БСХ в реализации проекта приняла участие международная рабочая группа сотрудников российского подразделения и головного офиса в Германии. Технологическую поддержку по объединению возможностей Home Connect и «Яндекса» оказала компания Just AI, специализирующаяся на разработке и внедрении технологий разговорного искусственного интеллекта.В планах компании расширение интеграции посудомоечных машин и кофемашин с виртуальным ассистентом и использование возможностей искусственного интеллекта для новых устройств брендов BSH.